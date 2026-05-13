Rheinmetall та Deutsche Telekom хочуть створити «щит» для захисту німецьких міст від дронів

Rheinmetall та Deutsche Telekom об'єднують зусилля для розробки комплексної системи захисту критичної інфраструктури
Провідний оборонний концерн Німеччини Rheinmetall та телекомунікаційний гігант Deutsche Telekom об’єднують зусилля для розробки комплексної системи захисту критичної інфраструктури німецьких міст від дронових загроз.
Про це йдеться в опублікованому на сайті Rheinmetall пресрелізі.
«Загроза з боку дронів є високотехнологічною. Тому протидія їм вимагає поєднання сенсорики, ефекторів і захищених мереж зв’язку. Rheinmetall та Deutsche Telekom об’єднують саме ці можливості», — заявив голова правління Rheinmetall AG Армін Папперґер.
У свою чергу, голова правління Deutsche Telekom AG Тім Хьоттгес зазначив, що завдяки своїм компетенціям у сфері зв’язку, хмарних технологій та аналізу даних компанія «виведе захист від дронів на новий рівень».

Multi-Threat-Protection-System

Партнерство спрямоване на створення так званої «Multi-Threat-Protection-System» — комплексного рішення, яке поєднуватиме кіберзахист, фізичну охорону території та сучасні сенсорні технології для протидії дроновим загрозам та актам саботажу.
Особлива увага приділятиметься виявленню дронів, які керуються через мобільні мережі. З цією метою Deutsche Telekom спільно з університетом Бундесверу в Гамбурзі мають намір перетворити мережу 5G на «гігантський радар», здатний фіксувати аномалії в трафіку та визначати місцеперебування безпілотників поза межами прямої видимості.
Rheinmetall, своєю чергою, надасть досвід у створенні систем ППО малого та ближнього радіуса дії, які вже пройшли випробування в Україні та на Близькому Сході.
Перша спільна презентація проєкту запланована на міжнародній виставці безпеки AFCEA, яка розпочнеться 12 травня у в Бонні.
За матеріалами:
Укрінформ
Німеччина
