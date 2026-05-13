Rheinmetall та Deutsche Telekom хочуть створити «щит» для захисту німецьких міст від дронів Сьогодні 02:06 — Світ

Провідний оборонний концерн Німеччини Rheinmetall та телекомунікаційний гігант Deutsche Telekom об’єднують зусилля для розробки комплексної системи захисту критичної інфраструктури німецьких міст від дронових загроз.

Про це йдеться в опублікованому на сайті Rheinmetall пресрелізі.

«Загроза з боку дронів є високотехнологічною. Тому протидія їм вимагає поєднання сенсорики, ефекторів і захищених мереж зв’язку. Rheinmetall та Deutsche Telekom об’єднують саме ці можливості», — заявив голова правління Rheinmetall AG Армін Папперґер.

У свою чергу, голова правління Deutsche Telekom AG Тім Хьоттгес зазначив, що завдяки своїм компетенціям у сфері зв’язку, хмарних технологій та аналізу даних компанія «виведе захист від дронів на новий рівень».

Multi-Threat-Protection-System

Партнерство спрямоване на створення так званої «Multi-Threat-Protection-System» — комплексного рішення, яке поєднуватиме кіберзахист, фізичну охорону території та сучасні сенсорні технології для протидії дроновим загрозам та актам саботажу.

Особлива увага приділятиметься виявленню дронів, які керуються через мобільні мережі. З цією метою Deutsche Telekom спільно з університетом Бундесверу в Гамбурзі мають намір перетворити мережу 5G на «гігантський радар», здатний фіксувати аномалії в трафіку та визначати місцеперебування безпілотників поза межами прямої видимості.

Rheinmetall, своєю чергою, надасть досвід у створенні систем ППО малого та ближнього радіуса дії, які вже пройшли випробування в Україні та на Близькому Сході.

Перша спільна презентація проєкту запланована на міжнародній виставці безпеки AFCEA, яка розпочнеться 12 травня у в Бонні.

Укрінформ

