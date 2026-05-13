ЄС офіційно повідомив Раду Європи про намір приєднатися до угоди про Спецтрибунал Вчора 16:10 — Світ

32 держави готові приєднатися до угоди

Європейський Союз офіційно повідомив Раду Європи про намір приєднатися до Угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії росії проти України.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

The EU has just officially notified @coe of its intention to join the Enlarged Partial Agreement on the Management Committee of the Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine.



I thank the EU, my colleague @kajakallas and @EUCssrMcGrath, for their principles,… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 13, 2026

5 травня Рада ЄС затвердила рішення щодо підписання Європейським Союзом Розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал щодо злочину агресії росії проти України.

Спеціальний трибунал матиме мандат на переслідування вищого політичного та військового керівництва за злочин агресії проти України. Він створюється під егідою Ради Європи після підписання 25 червня 2025 року угоди між Україною та Радою Європи про заснування Спеціального трибуналу.

А вже 13 травня Сибіга заявив, що ЄС офіційно повідомив Раду Європи про намір приєднатися до Угоди про Спецтрибунал.

«Надзвичайно важливо притягнути до повної відповідальності та поставити перед судом керівництво держави-агресора, а також усіх винних», — додав український міністр.

Станом на 12 травня було відомо, що вже 32 держави готові приєднатися до угоди.

Що відомо про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф

Парламентська асамблея НАТО 21 листопада 2022 року визнала рф державою-терористом, а також підтримала резолюцію, в якій ідеться про створення спеціального трибуналу за фактом російської агресії. Однак, таке рішення ще має підтримати кожна окрема країна на національному рівні.

9 травня 2025 року міністри закордонних справ країн Євросоюзу та представники вищого керівництва блоку схвалили запуск спеціального трибуналу щодо злочину агресії військово-політичного керівництва росії проти України.

Спецтрибунал працюватиме у Гаазі. Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що очікує перших рішень трибуналу вже у 2026 році.

14 травня Рада Європи підтримала створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії, а до коаліції вже входять понад 40 країн.

25 червня президент Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду щодо створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Фінальну версію статуту Спецтрибуналу опублікували на сайті Ради Європи.

15 липня 2025-го український парламент ратифікував угоду між Україною та Радою Європи про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії рф проти України.

Європейська правда

