Індія відмовилась купувати російський СПГ через санкції, — Reuters Сьогодні 04:49

Індія відхилила пропозицію росії щодо продажу скрапленого природного газу (СПГ), який підпадає під санкції США, попри дефіцит, спричинений напруженістю на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters.

Небажання Індії купувати підсанкційний російський СПГ призвело до того, що вантаж газу із російського заводу Portovaya на Балтиці, який перебуває під санкціями США, не змогли розвантажити з танкера Kunpeng, хоча ще в середині квітня Індія зазначалася як кінцевий пункт призначення, повідомило одне з джерел.

За словами співрозмовника, судно вдалося відстежити, попри документацію, яка нібито свідчила, що вантаж не є російського походження.

Агентство Reuters повідомляло в середині квітня з посиланням на дані LSEG, що танкер Kunpeng місткістю 138 200 кубометрів прямував до LNG-терміналу Дахедж на заході Індії. Наразі судно перебуває поблизу сінгапурських вод і не транслює пункт призначення.

Індія, яка є найбільшим покупцем російської морської нафти, передала своє рішення не купувати СПГ під санкціями заступнику міністра енергетики росії Павлу Сорокіну під час його візиту 30 квітня. Тоді він зустрівся з індійськими посадовцями, зокрема міністром нафти та природного газу Хардіпом Сінгхом Пурі, повідомило одне з джерел. Це була вже друга їхня зустріч за два місяці, і, за словами джерела, Сорокін може повернутися у червні для подальших переговорів.

Водночас закупівлі Індією російської нафти тривають без змін завдяки тимчасовому послабленню санкцій США, запровадженому для допомоги країнам у подоланні енергетичної кризи, спричиненої американо-ізраїльською війною проти Ірану.

Arctic LNG 2 — ще один російський експортний СПГ-завод, який перебуває під санкціями США. Вашингтон посилив санкції проти російських заводів СПГ на початку 2025 року через війну проти України.

За словами одного з джерел, якщо нафтові вантажі ще можна приховувати завдяки перевантаженню з судна на судно у відкритому морі, то поставки СПГ набагато важче замаскувати через супутникове відстеження.

Індія готова купувати дозволений російський СПГ, однак більшість таких обсягів уже законтрактована для Європи, повідомило джерело. Також зазначається, що Китай залишається великим покупцем як санкційного, так і несанкційного російського СПГ.

До того як конфлікт з Іраном порушив судноплавство через Ормузьку протоку, Індія забезпечувала половину свого споживання газу за рахунок імпорту, причому близько 60% цього імпорту надходило саме через цю протоку. Більше половини поставок нафти також проходили цим маршрутом.

