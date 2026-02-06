0 800 307 555
укр
Індія вперше експортувала паливо до ЄС після відмови від російської нафти

Індійська компанія Reliance Industries вперше здійснила постачання авіаційного палива до Європи після закону ЄС про заборону імпортувати продукцію з російської нафти.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що танкер Liwa-V класу Aframax, застрахований Reliance, 1−4 лютого розвантажив близько 3900 тисяч барелів реактивного палива в італійському порту Ф’юмічіно поблизу Рима. Це становить майже половину загального вантажу судна.
«Розвантаження було відкладено через негоду. Судно вже вивантажило значну частину вантажу та очікує можливості завершити операцію», — сказав речник Reliance Industries.
Reliance Industries керує двома нафтопереробними заводами в місті Джамнагар. Восени минулого року компанія оголосила про припинення переробки російської нафти на експортному підприємстві. Водночас у коментарі Reuters у Reliance наголосили, що надають європейським замовникам документацію, яка підтверджує відсутність російської нафти у паливі, що постачається до ЄС.
Букви
