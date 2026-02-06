Індія вперше експортувала паливо до ЄС після відмови від російської нафти
Індійська компанія Reliance Industries вперше здійснила постачання авіаційного палива до Європи після закону ЄС про заборону імпортувати продукцію з російської нафти.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що танкер Liwa-V класу Aframax, застрахований Reliance, 1−4 лютого розвантажив близько 3900 тисяч барелів реактивного палива в італійському порту Ф’юмічіно поблизу Рима. Це становить майже половину загального вантажу судна.
«Розвантаження було відкладено через негоду. Судно вже вивантажило значну частину вантажу та очікує можливості завершити операцію», — сказав речник Reliance Industries.
Reliance Industries керує двома нафтопереробними заводами в місті Джамнагар. Восени минулого року компанія оголосила про припинення переробки російської нафти на експортному підприємстві. Водночас у коментарі Reuters у Reliance наголосили, що надають європейським замовникам документацію, яка підтверджує відсутність російської нафти у паливі, що постачається до ЄС.
