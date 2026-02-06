Будинки в Києві, які залишилися без тепла, забезпечать стабільним електропостачанням
У Києві відновити теплопостачання найближчим часом неможливо у 1 126 багатоповерхівок через руйнування ТЕЦ-4. Уряд разом з енергетичними компаніями працює над максимально стабільним електропостачанням цих будинків.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Без опалення залишаються 1126 багатоповерхівок
«Понад 200 аварійно-відновлювальних бригад працюють у житлових будинках і закладах соціальної сфери. Наразі без опалення залишаються 1 126 багатоповерхівок», — зауважив Кулеба.
Він нагадав, що для підтримки мешканців організовано додаткові пункти обігріву, зокрема у закладах освіти. Частина з них підключена до мобільних котелень і працює цілодобово. Загалом у Києві функціонують понад 1 500 пунктів незламності.
Кулеба підкреслив, що окремо скоординували роботу з енергетичними компаніями, щоб забезпечити максимально стабільне електропостачання для будинків без тепла у Дарницькому та Дніпровському районах.
Паралельно тривають ремонтні роботи з відновлення теплопостачання у Харкові. Водопостачання та водовідведення в більшості громад працюють у штатному режимі, а за потреби залучають резервні джерела живлення.
