В «Укренерго» заперечили інформацію про посилення відключень

Енергетика
11
Українцям радять орієнтуватися лише на офіційні джерела
НЕК «Укренерго» спростувала інформацію про начебто посилення відключень електроенергії в Україні, яку розповсюджували деякі Telegram-канали.

Що сталося

Вранці у мережі почала масово поширюватися недостовірна інформація про нібито різке посилення відключень електроенергії в Україні, зокрема твердження, що електропостачання «може не з’явитися взагалі». Ці повідомлення окремі телеграм-канали помилково або свідомо подавали як цитату НЕК «Укренерго».
У компанії офіційно заявили: ця інформація не відповідає дійсності.
Реальна ситуація в енергосистемі

В «Укренерго» підтверджують, що через масовані атаки росії на об’єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії ситуація в енергосистемі залишається складною. Водночас вона є контрольованою.
Наразі в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень через дефіцит потужності, спричинений наслідками атак. В окремих областях тимчасово застосовуються аварійні відключення. Така ж ситуація спостерігалася і попередньої доби.
У компанії наголошують: жодного суттєвого посилення обмежень не відбувається, а твердження про те, що електроенергія може «не повернутися», не мають під собою жодних підстав.
В «Укренерго» зазначили, що поширення подібних чуток лише підіграє ворогу та штучно провокує паніку серед населення. Українців закликають орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення енергетичних компаній і державних органів.
Разом із тим, невтішний прогноз щодо світла давав і міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами ситуація в енергетиці залишається дуже складною і «є ризик, що відключення графіків може погіршитися».
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЕлектроенергіяЕнергетика України
