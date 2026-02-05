0 800 307 555
Греція вперше поставить американський LNG до України

Енергетика
Грецьке спільне підприємство підписало першу угоду на постачання зрідженого природного газу (LNG) зі США до України. Поставка запланована на березень.
Про це повідомляє Reuters.
Угода укладена на тлі прагнення Греції посилити свою роль як транзитного маршруту для газу до Європи, яка планує повністю заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року.

Поставка LNG та маршрут транспортування

Згідно з повідомленням Atlantic See LNG Trade, спільного підприємства грецької будівельної групи Aktor та державного газового постачальника DEPA, вантаж американського LNG прибуде на термінал Revithoussa в Греції. Далі газ у березні буде поставлений українській енергетичній компанії «Нафтогаз» трубопровідним маршрутом через Болгарію, Румунію та Молдову.
Максимальний обсяг постачання може сягнути до 1 терават-години, залежно від доступних потужностей газотранспортних систем операторів, задіяних у транспортуванні.
Reuters пише, що Греція зміцнює позиції як газовий хаб для Південно-Східної Європи. У 2025 році країна погодилася імпортувати 700 млн кубометрів американського LNG щороку, починаючи з 2030 року. Це перша довгострокова газова угода між Грецією та США, укладена в межах зусиль Вашингтона щодо заміщення російських постачань на європейському ринку.
