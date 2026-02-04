«Люди виснажені»: енергетикам готують ротацію
Сьогодні, 4 лютого, в Києві без тепла залишаються понад 1100 багатоповерхівок. Таким чином, ситуація з учорашнього дня так і не змінилась.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
Президент розповів, що станом на зараз у столиці працюють більш ніж 200 бригад. Він додав, що їхня кількість буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників, адже люди виснажені.
«Більш ніж 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, і по кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки», — сказано в заяві президента.
Наразі найскладніша ситуація
- в Києві та області, у Харкові та області, на Сумщині, Полтавщині.
Він додав, що складна ситуація і в інших областях, зокрема, на Дніпровщині та Черкащині.
У вівторок, 3 лютого, столичний мер Віталій Кличко розповів, що після нічного удару рф по критичній інфраструктурі Києва без тепла перебувало близько 10% від загальної кількості будинків. Зокрема, це понад 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах.
Він також зазначив, що у більш ніж 1100 будинках уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.
Нагадаємо, в ніч на 3 лютого росіяни застосували понад 70 ракет і понад 400 ударних дронів для масованого удару по Україні. Зокрема, під ударом опинилися й енергетичні об’єкти в Києві.
Кличко розповів, що після атаки понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва залишилися без теплопостачання. За його словами, було сильно пошкоджено енергооб’єкт, який забезпечує теплопостачання для багатоповерхівок у цих районах.
