0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Підприємці подали уже понад 9 тис. заявок на «Енергодопомогу ФОП»

Особисті фінанси
19
Енергодопомога ФОП
Енергодопомога ФОП
Підприємці вже подали понад 9 тис. заявок на «Енергодопомогу ФОП» для отримання до 15 тис. грн для забезпечення автономної роботи під час аварійних відключень.
Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.
Читайте також
«Енергетики, комунальники, залізничники продовжують ліквідовувати наслідки масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. Загалом лише з початку цього року зафіксовано 217 російських атак на нашу енергетику», — написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам енергетичного селектору під головуванням президента України із ключовими міністерствами та головами обласних військових адміністрацій.
Уряд продовжує надавати всебічну підтримку в час надзвичайної ситуації в енергетиці.
Читайте також
Понад 9 тис. підприємців, які працюють у соціально важливих сферах, уже подали заявки на одноразову державну допомогу до 15 тис. грн для забезпечення автономної роботи під час аварійних відключень.
«Енергокредит на генератори. Банки-партнери вже отримали понад 270 заявок на кредити під 0% річних у межах програми „Доступні кредити 5−7-9“. Наразі заявки подані до 14 банків, всього у програмі візьмуть участь 43 банки по всій країні», — додала вона.
Читайте також
Нещодавно Уряд виділив 800 млн грн з резервного фонду на фінансування першого етапу програми «СвітлоДім».
Програма дає можливість мешканцям багатоквартирних будинків отримати від 100 до 300 тисяч гривень на автономне енергетичне обладнання:
Вночі проти 3 лютого росія завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку 2026 року.
Такожми писали, хто може отримати безкоштовні зарядні станції: як подати заявку читайте тут.
За матеріалами:
Finance.ua
ФОПЕнергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems