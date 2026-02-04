Підприємці подали уже понад 9 тис. заявок на «Енергодопомогу ФОП» Сьогодні 16:12 — Особисті фінанси

Енергодопомога ФОП

Підприємці вже подали понад 9 тис. заявок на «Енергодопомогу ФОП» для отримання до 15 тис. грн для забезпечення автономної роботи під час аварійних відключень.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

«Енергетики, комунальники, залізничники продовжують ліквідовувати наслідки масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. Загалом лише з початку цього року зафіксовано 217 російських атак на нашу енергетику», — написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам енергетичного селектору під головуванням президента України із ключовими міністерствами та головами обласних військових адміністрацій.

Уряд продовжує надавати всебічну підтримку в час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Понад 9 тис. підприємців, які працюють у соціально важливих сферах, уже подали заявки на одноразову державну допомогу до 15 тис. грн для забезпечення автономної роботи під час аварійних відключень.

«Енергокредит на генератори. Банки-партнери вже отримали понад 270 заявок на кредити під 0% річних у межах програми „Доступні кредити 5−7-9“. Наразі заявки подані до 14 банків, всього у програмі візьмуть участь 43 банки по всій країні», — додала вона.

Нещодавно Уряд виділив 800 млн грн з резервного фонду на фінансування першого етапу програми «СвітлоДім».

від 100 до 300 тисяч гривень на автономне енергетичне обладнання: Програма дає можливість мешканцям багатоквартирних будинків отриматина автономне енергетичне обладнання:

Вночі проти 3 лютого росія завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку 2026 року.

