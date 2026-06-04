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У Польщі роботодавці більше не оплачуватимуть лікарняні працівникам

Особисті фінанси
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У Польщі роботодавці більше не оплачуватимуть лікарняні працівникам
У Польщі роботодавці більше не оплачуватимуть лікарняні працівникам
Роботодавці можуть бути звільнені від оплати допомоги по хворобі. Нові правила мають на меті передати цей обов’язок Установі соціального страхування (ZUS).
У майбутньому роботодавці можуть бути звільнені від обов’язку оплачувати лікарняні. Триває робота над рішенням, яке має передати Установі соціального страхування відповідальність за оплату непрацездатності по хворобі з першого дня лікарняного
Реформа має на меті зменшити навантаження на підприємства та спростити систему виплати допомоги по інвалідності.
Наразі в Польщі роботодавці оплачують непрацездатність по хворобі протягом перших 33 днів лікарняного. Для осіб старше 60 років цей період становить 14 днів. Лише після цього періоду ZUS бере на себе зобов’язання виплачувати допомогу. Новий законопроєкт передбачає повний перегляд цих правил.
Як розповіла міністр сім’ї, праці та соціальної політики Агнешка Дземянович-Бонк, зараз триває робота над тим, щоб перекласти оплату лікарняних з першого дня непрацездатності на ZUS.
На думку прихильників реформи, зміни необхідні, оскільки хвороба не повинна означати втрату фінансової безпеки для працівників. Водночас міністерство наголошує, що реконструкція системи має бути поступовою.
Для підприємців реформа означатиме, перш за все, усунення необхідності фінансувати перші кілька днів лікарняного. Компанії також можуть розраховувати на спрощення процедур управління персоналом та легше складання бюджету.
Для працівників нові правила означатимуть, що єдиною установою, відповідальною виплати лікарняних, буде ZUS. Законопроєкт також передбачає можливість збільшення виплат по хворобі — до 100% від заробітної плати.
Реформа буде впроваджуватися поетапно, від розширення контролю за телеконсультаціями та використання алгоритмів до повного покриття витрат на медичне страхування Установою соціального страхування. За найоптимістичнішими прогнозами, нові правила набудуть чиннності ще у 2026 році. Інші експерти називають період 12−18 місяців.
За матеріалами:
inpoland
Польща
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