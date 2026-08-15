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ФАО попереджає про нову хвилю зростання цін на продовольство

Особисті фінанси
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Ціни на продовольство можуть зрости
Ціни на продовольство можуть зрости
Світовий ринок продовольства може зіткнутися з новою хвилею інфляції вже наприкінці 2026 року через поєднання наслідків війн в Україні та Ірані, які формують «ідеальний шторм» для аграрного сектору.
Про це заявив головний економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Максимо Тореро.
За оцінкою ФАО, до основних ризиків подорожчання продовольства належать зростання цін на нафту, перебої з постачанням добрив із регіону Перської затоки, дефіцит дизельного пального, екстремальні погодні явища, а також очікуване посилення Ель-Ніньйо.

Війни впливають на ціни на енергоносії та добрива

Тореро зазначив, що війна суттєво впливає на енергетичні ринки: ситуація навколо Ормузької протоки ускладнює постачання енергоносіїв і добрив, тоді як удари України по нафтовій і газовій інфраструктурі росії обмежують експорт дизельного пального й природного газу.
За його словами, це має глобальні наслідки, оскільки дизель необхідний для польових робіт і транспортування сільгосппродукції, а природний газ є ключовою сировиною для виробництва азотних добрив.
Зростання виробничих витрат уже впливає на рішення аграріїв щодо структури посівів. Зокрема, у США частина фермерів переходить із вирощування кукурудзи на сою, яка потребує менше добрив. Австралія прогнозує скорочення виробництва озимих культур на 21% через подорожчання пального й добрив і невизначеність з їх постачанням. Дедалі більше фермерів у різних країнах змушені працювати з мінімальним рівнем прибутковості.

Додаткові ризики для врожаю

Додатковою загрозою для аграрного сектору світу залишається прогнозоване посилення Ель-Ніньйо. Тореро зауважив, що вже зараз в Індії спостерігається затримка сезону мусонів та очікується нестача опадів, що може негативно позначитися на врожайності рису.
У ФАО вважають, що поєднання геополітичної напруженості, високих цін на енергоносії та несприятливих погодних умов може спровокувати нове зростання світових цін на продовольство й посилити проблему продовольчої безпеки в багатьох країнах.
За матеріалами:
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Інфляція
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