Повістка для звірки у «Резерв+»: чи потрібно йти до ТЦК Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Повідомлення в застосунку «Резерв+» не є електронною повісткою

Користувачі застосунку «Резерв+» можуть отримати повідомлення про те, що ТЦК та СП направив за їхньою адресою повістку для звірки військово-облікових даних. Такий статус не означає автоматичного направлення на військово-лікарську комісію чи мобілізацію.

Про це повідомляє Kadroland.

Яке повідомлення про повістку може з’явитися в «Резерв+»

Користувачам «Резерв+» можуть надходити повідомлення про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) направив повістку за вказаною адресою.

У сповіщенні зазначаються:

Адреса, на яку ТЦК та СП направив повістку. Тип повістки. Дата і час, коли необхідно прибути до ТЦК та СП. Рекомендація перевірити поштову скриньку або звернутися до відділення пошти, якщо повістку не вручали особисто.

Ось одне з таких повідомлень:

Що означає повістка для звірки

Повістка для звірки пов’язана з необхідністю уточнення або перевірки військово-облікових даних.

Пункт 21 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 року № 560, передбачає, що військовозобов’язані мають з’являтися за викликом ТЦК та СП у строк і місце, зазначені в повістці.

Зокрема, виклик може бути пов’язаний з уточненням персональних даних та даних військово-облікового документа з відомостями реєстру «Оберіг».

Тобто сама назва «повістка для звірки» не означає автоматичного направлення на військово-лікарську комісію чи мобілізацію. Мета такого виклику — звірити відповідні військово-облікові відомості.

Чи є повідомлення в «Резерв+» електронною повісткою

Повідомлення в застосунку «Резерв+» не є електронною повісткою. Це прямо зазначено в самому сповіщенні.

Тому якщо в застосунку з’явилося повідомлення про направлення повістки поштою, потрібно звернути увагу саме на поштове відправлення.

Що робити після появи повідомлення

Якщо людина отримала в «Резерв+» повідомлення про направлення повістки для звірки, потрібно:

Перевірити поштову скриньку за адресою, зазначеною в повідомленні. Якщо надійшло повідомлення про рекомендований лист — звернутися до відповідного відділення пошти. Перевірити дані у своєму електронному військово-обліковому документі в «Резерв+» та за потреби актуалізувати їх. Якщо повістку належним чином отримано — прибути до ТЦК та СП у зазначені в ній дату та час. Якщо прибути неможливо з поважної причини — повідомити про причину неявки у встановлений строк.

За Порядком № 560 повістка про виклик до ТЦК та СП може надсилатися рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. У ній, зокрема, зазначаються місце, день і час явки, реєстраційний номер та роз’яснення щодо наслідків неявки.

Якщо громадянин не прибув у визначений у повістці строк, він має в найкоротший строк, але не пізніше трьох днів від визначених дати та часу явки, повідомити ТЦК та СП про причини неявки. Після цього він має прибути у строк, що не перевищує семи календарних днів.

Kadroland За матеріалами:

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