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Повістка для звірки у «Резерв+»: чи потрібно йти до ТЦК

Особисті фінанси
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Повідомлення в застосунку «Резерв+» не є електронною повісткою
Повідомлення в застосунку «Резерв+» не є електронною повісткою
Користувачі застосунку «Резерв+» можуть отримати повідомлення про те, що ТЦК та СП направив за їхньою адресою повістку для звірки військово-облікових даних. Такий статус не означає автоматичного направлення на військово-лікарську комісію чи мобілізацію.
Про це повідомляє Kadroland.
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Яке повідомлення про повістку може з’явитися в «Резерв+»

Користувачам «Резерв+» можуть надходити повідомлення про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) направив повістку за вказаною адресою.
У сповіщенні зазначаються:
  1. Адреса, на яку ТЦК та СП направив повістку.
  2. Тип повістки.
  3. Дата і час, коли необхідно прибути до ТЦК та СП.
  4. Рекомендація перевірити поштову скриньку або звернутися до відділення пошти, якщо повістку не вручали особисто.
Ось одне з таких повідомлень:
Повістка для звірки у «Резерв+»: чи потрібно йти до ТЦК

Що означає повістка для звірки

Повістка для звірки пов’язана з необхідністю уточнення або перевірки військово-облікових даних.
Пункт 21 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 року № 560, передбачає, що військовозобов’язані мають з’являтися за викликом ТЦК та СП у строк і місце, зазначені в повістці.
Зокрема, виклик може бути пов’язаний з уточненням персональних даних та даних військово-облікового документа з відомостями реєстру «Оберіг».
Тобто сама назва «повістка для звірки» не означає автоматичного направлення на військово-лікарську комісію чи мобілізацію. Мета такого виклику — звірити відповідні військово-облікові відомості.

Чи є повідомлення в «Резерв+» електронною повісткою

Повідомлення в застосунку «Резерв+» не є електронною повісткою. Це прямо зазначено в самому сповіщенні.
Тому якщо в застосунку з’явилося повідомлення про направлення повістки поштою, потрібно звернути увагу саме на поштове відправлення.
Повістка для звірки у «Резерв+»: чи потрібно йти до ТЦК

Що робити після появи повідомлення

Якщо людина отримала в «Резерв+» повідомлення про направлення повістки для звірки, потрібно:
  1. Перевірити поштову скриньку за адресою, зазначеною в повідомленні.
  2. Якщо надійшло повідомлення про рекомендований лист — звернутися до відповідного відділення пошти.
  3. Перевірити дані у своєму електронному військово-обліковому документі в «Резерв+» та за потреби актуалізувати їх.
  4. Якщо повістку належним чином отримано — прибути до ТЦК та СП у зазначені в ній дату та час.
  5. Якщо прибути неможливо з поважної причини — повідомити про причину неявки у встановлений строк.
За Порядком № 560 повістка про виклик до ТЦК та СП може надсилатися рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. У ній, зокрема, зазначаються місце, день і час явки, реєстраційний номер та роз’яснення щодо наслідків неявки.
Якщо громадянин не прибув у визначений у повістці строк, він має в найкоротший строк, але не пізніше трьох днів від визначених дати та часу явки, повідомити ТЦК та СП про причини неявки. Після цього він має прибути у строк, що не перевищує семи календарних днів.
За матеріалами:
Kadroland
Резерв+ТЦК
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