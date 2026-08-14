Зарплатні очікування українців сягнули рекорду — CEO robota.ua Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Середня зарплата, яку кандидати вказують у своїх очікуваннях наближається до $700

Зарплатні очікування українських пошукачів роботи приблизно на 12−14% перевищують середні пропозиції роботодавців. Водночас середня бажана зарплата кандидатів на наближається до $700, тоді як роботодавці пропонують понад $600.

Про це CEO robota.ua Валерій Решетняк розповів в інтерв’ю MC

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Наскільки відрізняються очікування кандидатів від пропозицій

Решетняк зазначив, що зарплатні очікування українських пошукачів зараз є найвищими за всю історію України.

Середня зарплата, яку кандидати вказують у своїх очікуваннях на robota.ua по країні, наближається до $700 і становить близько $680−690. Водночас середня зарплата, яку пропонують роботодавці, перевищує $600.

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Таким чином, середній розрив між очікуваннями кандидатів і пропозиціями роботодавців становить близько 12−14%.

В окремих професіях різниця може бути більшою. Наприклад, у робітничих спеціальностях кандидат може розраховувати на зарплату 50 тис. грн, тоді як роботодавець готовий запропонувати 40 тис. грн.

Як визначити свою вартість на ринку праці

За словами Решетняка, найпростіший спосіб оцінити свою ринкову вартість — переглянути схожі вакансії та порівняти зарплати для фахівців відповідного рівня у своїй професії та регіоні.

Водночас зарплата є лише частиною загальної компенсації. Різні роботодавці мають різні підходи до винагороди. Наприклад, міжнародна компанія може пропонувати меншу зарплату, але компенсувати це сильним брендом, зрозумілими процесами, стандартами роботи, корпоративними цінностями та додатковими складовими компенсаційного пакета.

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Для працівників також важливі умови роботи, атмосфера в колективі та стосунки з керівником. Крім того, значення мають самі проєкти та завдання.

Якщо робота складається переважно з рутинних завдань, навіть висока зарплата не гарантує тривалої мотивації. З часом це може призвести до професійного вигорання.

У системних компаніях для перегляду зарплат зазвичай передбачено регулярне оцінювання результатів роботи. Працівник може мати визначені на рік цілі, після чого разом із керівником оцінює результати їх виконання. Залежно від них компанія може переглянути зарплату.

Тому аргументом для підвищення має бути не лише те, що «ринок тепер платить більше», а й результати роботи, розвиток кваліфікації та зростання цінності працівника для компанії.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в червні 2026 року середня зарплата штатних працівників перевищила 32,7 тис. грн. Порівняно з травнем вона збільшилася майже на 5,9%. Традиційно найвищі зарплати отримують жителі столиці, а серед галузей лідером за рівнем оплати праці залишається IT-сфера.

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