Чи можуть зменшити зарплату через погані результати роботи Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Жінка працює за компʼютером, Фото: magnific

Роботодавець не може зменшувати зарплату працівнику лише через незадовільні результати роботи. Водночас закон дозволяє не нараховувати премії чи бонуси, якщо їх виплата залежить від досягнутих показників.

Про це повідомила Олена Воронкова, адвокатка Адвокатського бюро «Івана Хомича», пише budni.robota.ua.

Роботодавець не може довільно урізати зарплату

Експертка пояснює, зменшення заробітної плати можливе лише у випадках, передбачених законодавством.

Самі по собі незадовільні результати роботи не дають роботодавцю права зменшити оклад працівника.

Водночас розмір виплат може залежати від результатів праці лише тоді, коли працівник працює за відрядною системою оплати, де дохід безпосередньо пов’язаний із виробітком.

Які виплати можуть не нарахувати

Якщо на підприємстві передбачені премії, бонуси чи інші стимулюючі виплати, роботодавець може не виплачувати їх у разі невиконання встановлених показників.

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Натомість оклад та інші гарантовані складові зарплати, закріплені у трудовому чи колективному договорі, не можуть бути змінені в односторонньому порядку.

Чи потрібно отримувати письмову згоду працівника на зміну розміру зарплати

Так. Зміна розміру оплати праці вважається зміною істотних умов праці і можлива лише за згодою працівника.

У звичайний час роботодавець повинен повідомити працівника про такі зміни щонайменше за два місяці.

Під час воєнного стану працівника мають повідомити не пізніше ніж до моменту запровадження таких умов.

Якщо роботодавець просто повідомив про зменшення зарплати без належного оформлення чи обґрунтування, працівник може письмово заявити про незгоду, звернутися зі скаргою до Держпраці, а за необхідності — оскаржити дії роботодавця в суді.

За незаконне зменшення заробітної плати роботодавець може нести:

адміністративну відповідальність — відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція передбачає штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1 700 грн);

— відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція передбачає штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1 700 грн); матеріальну відповідальність — відповідно до статті 117 Кодексу законів про працю України, зокрема у вигляді виплати середнього заробітку та компенсації за затримку остаточного розрахунку при звільненні;

— відповідно до статті 117 Кодексу законів про працю України, зокрема у вигляді виплати середнього заробітку та компенсації за затримку остаточного розрахунку при звільненні; кримінальну відповідальність — у виняткових випадках, передбачених статтею 175 Кримінального кодексу України. Залежно від обставин справи вона може передбачати штраф, виправні роботи, обмеження або позбавлення волі.

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