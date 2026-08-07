Де знайти оплачувані стажування в Україні: 10 актуальних пропозицій Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Стажування у компанії

Почати кар’єру без досвіду цілком реально. Щомісяця великі українські та міжнародні компанії відкривають оплачувані стажування та програми для студентів і недавніх випускників. Це можливість отримати перший практичний досвід, попрацювати над реальними проєктами та зробити важливий крок до майбутньої професії.

Ділимося добіркою оплачуваних стажувань від robota.ua

Маркетинг-стажер (Customer Experience Trainee) — Modus X

📍 Київ

Шукають стажера до відділу клієнтського досвіду. Вакансія підійде студентам старших курсів і випускникам без досвіду роботи, які впевнено володіють Excel і хочуть розвиватися у сфері маркетингу та Customer Experience. На співробітників чекають офіційне працевлаштування, медичне страхування, психологічна підтримка, навчання та робота в інноваційному просторі Unit.City.

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Coke Internship 2026 — Coca-Cola HBC Україна

📍 Київ

Компанія відкрила набір на оплачувану річну програму Coke Internship 2026. Вона підійде світчерам, батькам, які повертаються до роботи після декрету, а також демобілізованим військовим.

Учасники отримають практичний досвід у сфері FMCG, працюватимуть над реальними бізнес-завданнями у відділі розвитку бренду роботодавця або продажів алкогольної продукції, а також матимуть офіційне працевлаштування, соціальний пакет та корпоративний трансфер.

Cтажер/-ка (ІТ закупівлі) — Vodafone Україна

📍 Київ (гібридний формат)

На стажування запрошують студентів 4−6 курсів та випускників 2026 року на оплачуване 6-місячне стажування Vodafone Career Way у напрямі ІТ-закупівель. Майбутній стажер координуватиме закупівельні процедури, братиме участь у проведенні тендерів, аналізуватиме ринок, готуватиме тендерну документацію та працюватиме з постачальниками.

Молодший інженер-технолог (стажування) — Cemark

📍 Одеса/Кам'янець-Подільський

Для участі запрошують студентів і випускників, які володіють англійською мовою на рівні B1+ та мобільні в межах України.

Компанія пропонує офіційне працевлаштування, менторську підтримку, корпоративні курси англійської, тренінги з особистісного та професійного розвитку, трансфер до/з підприємства та можливість реалізувати власний проєкт.

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Аналітик фінансових даних (стажер/практикант) — PwC SDC Lviv

📍 Львів/віддалено

PwC Service Delivery Center Lviv запрошує студентів і випускників ІТ та економічних спеціальностей на стажування у сфері аналізу фінансових даних. Стажери працюватимуть у міжнародній команді аудиторів, оброблятимуть фінансові дані, готуватимуть звіти та візуалізації, а також братимуть участь у проєктах для країн Центральної та Східної Європи.

Керівник відділу E-commerce (програма для випускників ЗВО) — Auchan

📍 Київ

Auchan запрошує студентів останніх курсів і випускників 2025—2026 років до програми «Комерсант майбутнього». Учасники одразу розпочнуть кар’єру на посаді керівника відділу E-commerce, де відповідатимуть за організацію роботи команди, контроль обробки інтернет-замовлень, аналіз показників, розвиток продажів і впровадження нових рішень для підвищення ефективності відділу.

Sales Intern — BAT Україна (BeTalent Sales)

📍 Одеса

Компанія відкрила набір на оплачувану програму стажування BeTalent Sales для студентів 4−6 курсів і випускників. Тривалість — 3 місяці.

Програма підійде студентам і молодим фахівцям, які готові працювати full-time, володіють англійською мовою на рівні Pre-Intermediate, мають або планують отримати водійське посвідчення та хочуть розпочати кар’єру в міжнародній компанії.

Стажер/-ка Академії бізнесу — EY

📍 Київ

Роботодавець — міжнародна компанія, яка надає послуги у сферах аудиту, бізнес-консультування, оподаткування, права, стратегії та транзакцій.

EY відкрила набір до Академії бізнесу для молодих фахівців, які хочуть розпочати кар’єру у сфері бізнес-освіти, консалтингу та роботи з клієнтами. Стажер долучиться до організації навчальних програм і заходів, координуватиме внутрішні процеси, працюватиме з документацією, підтримуватиме комунікацію з клієнтами та братиме участь у маркетингових активностях.

Стажер на посаду асистента керівника — Група Porsche в Україні

📍 Київ

Подати заявку можуть студенти або випускники лінгвістичних чи економічних спеціальностей із рівнем англійської або німецької мови від B2. Тривалість стажування — 3 місяці з можливістю продовження ще на 3 місяці. Разом із резюме необхідно надіслати короткий мотиваційний лист.

Касир відділення банку (стажер) — Ukrsibbank BNP Paribas Group

📍 Львів

Стажер обслуговуватиме рахунки фізичних і юридичних осіб, здійснюватиме валютно-обмінні операції, оформлюватиме грошові перекази, вестиме касову звітність та консультуватиме клієнтів.

Вакансія буде цікавою випускникам або молодим спеціалістам із профільною освітою. Досвід роботи касиром буде перевагою, але головне — бажання навчатися, розвиватися та працювати з клієнтами.

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