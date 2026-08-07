Скільки роботодавців створюють умови доступності для працівників Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Скільки роботодавців створюють умови доступності для працівників

Тема безбар’єрності та інклюзивності, яка раніше сприймалася переважно як елемент соціальної відповідальності, сьогодні перетворюється на практичну економічну необхідність.

Міграція, перетік кадрів до Сил оборони і, зрештою, хронічний дефіцит працівників стали визначальними для поведінки роботодавців на ринку праці на п’ятий рік повномасштабного вторгнення рф.

Аналітики компанії GRC.UA в рамках проекту «Барометр ринку праці» з’ясували, що за останні три роки динаміка залучення бізнесу до цих процесів виявилася неоднорідною.

.За даними опитувань щодо роботи компаній із темами інклюзивності та безбар’єрності за 2023−2025 роки, системні зміни відбуваються хвилями, відтворюючи реальні можливості та ресурси працедавців.

Найбільш стабільним напрямом залишається працевлаштування людей з інвалідністю. Якщо у 2023 році про таку практику заявляли 36% компаній, то у 2024 році цей показник зріс до 50%, а у 2025 році зафіксувався на рівні 48%. Це свідчить про поступове формування інфраструктури та готовності роботодавців до фізичної та технологічної адаптації робочих місць.

Водночас у роботі з іншими вразливими категоріями спостерігається певне зниження показників після пікових значень 2024 року.

Реінтеграцією військових у професійне життя у 2023 році займалися 24% компаній, у 2024 році — 43%, проте у 2025 році ця цифра знизилася до 30%.

Схожа динаміка відстежується й у програмах працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО): від 35% у 2023 році та 47% у 2024-му до 33% у 2025 році. Підтримку працівникам із деокупованих територій у 2025 році надавали 14% роботодавців (проти 23% у 2023 та 32% у 2024 роках).

Припускаємо, частково коливання відбулося через реальний виснажений ресурс бізнесу. Багато компаній стикаються з браком експертизи, методичного супроводу та бюджетів для створення довгострокових програм ветеранської адаптації чи психологічної підтримки.

Втім, частка компаній, які взагалі не працюють із темами інклюзивності та безбар’єрності, після зниження до 27% у 2024 році знову зросла до 35% у 2025 році (у 2023 році цей показник становив 37%). Це вказує на наявність суттєвого пласту роботодавців, які досі перебувають поза процесами безбар’єрності через відсутність зрозумілих інструментів впровадження.

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