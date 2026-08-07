40% працівників в Україні не мають жодних бонусів на роботі Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

На ринку праці спостерігається кадрова криза

Майже третина роботодавців в Україні збільшують мотиваційний пакет для кандидатів на тлі кризи кадрів, тоді як 40% опитаних працівників не мають жодних бонусів на своєму поточному робочому місці.

Про це свідчать результати спільного дослідження OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації.

«Кадрова криза змушує бізнес переглядати підходи до найму та утримання працівників. Ми бачимо, що компанії намагаються адаптуватися за рахунок внутрішніх ресурсів і розвитку персоналу — саме тому безкоштовне перенавчання стало інструментом № 1 для більшості роботодавців. Проте ключовою розбіжністю залишається питання матеріальної мотивації, адже лише третина опитаних роботодавців спроможна підвищити зарплати цього року», — коментує Марія Абдулліна, керівниця напрямку OLX Робота.

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Водночас, за її словами, спостерігається розбіжність у пріоритетах: бізнес активно інвестує у навчання та логістичні бонуси, тоді як для пошукачів базовими критеріями залишаються пряма фінансова вигода, розташування та графік. 40% працюючих взагалі не мають додаткових бонусів, що створює ризик їх переходу до конкурентів. Для подолання дефіциту кадрів роботодавцям необхідно точково закривати базові потреби кандидатів — від прозорої оплати праці до гнучких умов залучення.

Ситуація на ринку праці очима роботодавців

На ринку праці спостерігається кадрова криза, яка наразі досягла піку. 78% опитаних роботодавців зазначили, що відчувають її, а 67% очікують погіршення ситуації наступного року. Цей показник зріс у 1,7 раза порівняно з 2025 роком.

Найскладніша ситуація спостерігається у виробництві, оптовій торгівлі, будівництві та сфері послуг. Закриття дефіцитних вакансій у середньому займає від одного до трьох місяців.

Для подолання кадрової кризи опитані роботодавці розширюють мотиваційні пакети. Серед переваг, які вони пропонують працівникам:

безкоштовне навчання та перенавчання — 70%;

можливість працювати віддалено — 33%;

безкоштовні обіди — 31%;

трансфер для співробітників — 31%;

наявність укриття — 28%;

медичне страхування — 21%;

житло — 18%.

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Ще 6,1% роботодавців формують кадровий резерв, об’єднують обов’язки, розподіляють навантаження між працівниками та самі частіше виходять на зміни.

Попри те, що пошук працівників іноді може затягуватися, роботодавці шукають людей із відповідним професійним профілем, цінностями та мотивацією — незалежно від їхнього статусу чи віку. Водночас частина роботодавців наразі не впроваджує жодних змін.

30% опитаних роботодавців повідомили про підвищення заробітних плат своїм працівникам на 11−20%, тоді як 51% опитаних працівників зазначили, що їхню зарплату не підвищували.

Як роботодавці оформлюють працівників

Щодо формату трудових відносин, 54% опитаних роботодавців офіційно працевлаштовують працівників на повну зарплату, а 21% — без договору. Порівняно з минулим роком цей показник зріс на 6%.

Ще 20,4% опитаних співпрацюють із ФОП, 13,6% — за цивільно-правовими договорами, а майже 15% офіційно працевлаштовують на мінімальну зарплату з додатковою виплатою різниці готівкою.

Що важливо для кандидатів

Згідно з результатами опитування, 54% кандидатів не працюють, але активно шукають роботу. Ще 39% працевлаштовані, але розглядають можливість зміни роботи, а 7% наразі не шукають роботу.

Понад половина опитаних шукає роботу, пов’язану з фізичною працею: касира, кухаря, водія, будівельника тощо. Ще 30% шукають позиції спеціалістів середньої ланки, 9% — спеціаліста вищого рівня або менеджера, а 6% — керівну посаду.

Серед визначальних факторів під час вибору роботи пошукачі назвали три основні:

рівень заробітної плати — 90%;

близькість до дому — 67,3%;

гнучкість робочого графіка — 61,1%.

Також кандидати назвали важливими офіційне працевлаштування — 28%, можливість працювати віддалено — 16%, наявність бронювання — 8% та репутацію компанії — 8%.

Які бонуси отримують працівники

Щодо мотиваційного пакету, то 40% опитаних працевлаштованих зазначили про те, що не мають жодних додаткових переваг чи бонусів на поточному місці роботи. А ті, що мають, назвали наступні:

медичне страхування — 20% опитаних;

наявність укриття — 19%;

можливість безкоштовного навчання або перенавчання для співробітників — 19%;

можливість дистанційної роботи — 13,3%;

трансфер для співробітників — 12,3%;

безкоштовні обіди — 8,7%;

надання житла або компенсації за проживання — 8,7%.

Ще 6,8% зазначили бронювання, роботу за освітою, корпоративну дисконтну програму, можливість взяти вихідний в будь-який день, додатковий дохід, близькість до дому, зручний графік, комфортні умови та чудовий колектив.

Офіційне працевлаштування важливе для 57% опитаних, а працювати неофіційно готові 55%. Ще 23% бажають працювати за цивільно-правовою угодою, а 14% — через ФОП.

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