Хто в Україні найшвидше знаходить роботу Сьогодні 14:14

Медики найшвидше знаходять роботу в Україні, Фото: magnific

У середньому українці, які звертаються до Служби зайнятості, знаходять роботу за 43 дні. Водночас для окремих спеціалістів працевлаштування займає лише один день, тоді як представникам деяких професій доводиться чекати на вакансію понад рік.

Про це повідомила пресслужба Державної Служби зайнятості.

Хто найшвидше знаходить роботу

У Службі зайнятості зазначають, шукачі роботи з відповідною освітою та досвідом часто отримують пропозицію працевлаштування вже в день звернення.

Зокрема, вже за один день працевлаштовуються:

медики: рентгенологи, ревматологи та представники спортивної медицини;

інженери: спеціалісти з радіонавігації та радіолокації, механізації трудомістких процесів, лісосировинних ресурсів та охорони та захисту лісу;

агрохіміки;

історики;

хормейстери;

енергетики виробництва;

техніки та монтажники інженерних систем.

До цього переліку також увійшли менш поширені професії, зокрема рисівники, чабани та ідентифікатори тварин.

Хто шукає роботу найдовше

Не всім шукачам роботи вдається швидко знайти вакансію. Для окремих професій середній термін пошуку перевищує рік.

Найдовше очікують на працевлаштування машиніста мийної установки — 701 день.

До професій із найдовшим терміном пошуку роботи також належать:

зачищувачі — 522 дні;

намотувальники рулонів — 280 днів;

сортувальники поштових відправлень та виробів друку — 259 днів;

оброблювачі морепродуктів — 185 днів.

Раніше Finance.ua писав , що в Україні за останні півтора-два місяці зросла кількість роботодавців, які пропонують конкурентні заробітні плати. Підвищення середніх зарплат спостерігається майже в усіх регіонах країни.

Найвищу середню заробітну плату наразі пропонують у Києві — 36,5 тис. грн на місяць. Найнижчий показник зафіксовано у Кропивницькому — 20 тис. грн.

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