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В Україні зареєстрували рекордну за три роки кількість компаній

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В Україні відкрили майже 20 тисяч нових компаній за пів року
В Україні відкрили майже 20 тисяч нових компаній за пів року, Фото: magnific
За перше півріччя 2026 року в Україні зареєстрували майже 20 тисяч нових компаній — це найвищий показник за останні три роки. Припинень за півроку — 6 563. Це на 28% більше, ніж у відповідний період торік. Чистий приріст склав 13 195 компаній.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

Нових компаній стало більше

У січні-червні 2026 року в Україні зареєстрували 19 758 нових компаній. Це на 8% більше, ніж за той самий період 2025 року (18 277), і найбільше за останні три роки: у 2024-му за півроку відкрилось 18 414 компаній.
Водночас побільшало й припинень бізнесу. Так, за пів року закрилось 6 563. Це на 28% більше, ніж у відповідний період торік.
Втім завдяки тому, що й відкриттів нових компаній побільшало, загальна картина залишається в плюсі.
Абсолютний приріст кількості компаній за перше півріччя 2026 року склав 13 195 бізнесів.
Реєстрації та припинення компаній, 1 півріччя 2026 року
Реєстрації та припинення компаній, 1 півріччя 2026 року, Інфографіка: Опендатабот

Де відкривають найбільше бізнесів

Найбільший абсолютний приріст компаній — в оптовій торгівлі (+2 304). Далі ІТ (+1 254), нерухомість (+1 104), громадські організації (+859) та обслуговування будинків (+824).
Зменшення зафіксовано у держуправлінні та обороні (−289), освіті (−282), ветеринарії (−20), водопостачанні (−14) та творчості й мистецтві (−11).
Найбільший приріст кількості компаній зафіксували у:
  • Києві — +5 338 компаній;
  • Львівській області — +1 220;
  • Дніпропетровській області — +1 177.
Загалом приріст бізнесів спостерігався у 23 регіонах країни.
Натомість скорочення відбулося у чотирьох областях, найбільше — на Донеччині (-157 компаній) та Луганщині (-73).
Приріст компаній за регіонами у 1 півріччі 2026 року
Приріст компаній за регіонами у 1 півріччі 2026 року, Інфографіка: Опендатабот

Чому бізнес припиняє діяльність

Понад половина припинень — результат ліквідації: 3 479 випадків. Ще 21% — реорганізація (1 410), 10% — процедура банкрутства (651). 9% — судове рішення про припинення, не пов’язане з банкрутством (574).
Без зазначеної причини — 440 випадків (7%), припинення суб’єкта без статусу юридичної особи — 9 (менше 1%).
Причини припинень компаній у 1 півріччі 2026 року
Причини припинень компаній у 1 півріччі 2026 року, Інфографіка: Опендатабот
Серед компаній, що припинили діяльність або перебувають у процесі припинення (без урахування реорганізацій), за доходом у фінансовому звіті 2025 лідирує Промофлай — 3,0 млрд грн, процедура банкрутства. Усі 10 компаній з топу наразі в стані припинення.
За матеріалами:
Finance.ua
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