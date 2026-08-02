В Україні зареєстрували рекордну за три роки кількість компаній Сьогодні 08:21

В Україні відкрили майже 20 тисяч нових компаній за пів року, Фото: magnific

За перше півріччя 2026 року в Україні зареєстрували майже 20 тисяч нових компаній — це найвищий показник за останні три роки. Припинень за півроку — 6 563. Це на 28% більше, ніж у відповідний період торік. Чистий приріст склав 13 195 компаній.

Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

Нових компаній стало більше

У січні-червні 2026 року в Україні зареєстрували 19 758 нових компаній. Це на 8% більше, ніж за той самий період 2025 року (18 277), і найбільше за останні три роки: у 2024-му за півроку відкрилось 18 414 компаній.

Водночас побільшало й припинень бізнесу. Так, за пів року закрилось 6 563. Це на 28% більше, ніж у відповідний період торік.

Втім завдяки тому, що й відкриттів нових компаній побільшало, загальна картина залишається в плюсі.

Абсолютний приріст кількості компаній за перше півріччя 2026 року склав 13 195 бізнесів.

Реєстрації та припинення компаній, 1 півріччя 2026 року, Інфографіка: Опендатабот

Де відкривають найбільше бізнесів

Найбільший абсолютний приріст компаній — в оптовій торгівлі (+2 304). Далі ІТ (+1 254), нерухомість (+1 104), громадські організації (+859) та обслуговування будинків (+824).

Зменшення зафіксовано у держуправлінні та обороні (−289), освіті (−282), ветеринарії (−20), водопостачанні (−14) та творчості й мистецтві (−11).

Найбільший приріст кількості компаній зафіксували у:

Києві — +5 338 компаній;

Львівській області — +1 220;

Дніпропетровській області — +1 177.

Загалом приріст бізнесів спостерігався у 23 регіонах країни.

Натомість скорочення відбулося у чотирьох областях, найбільше — на Донеччині (-157 компаній) та Луганщині (-73).

Приріст компаній за регіонами у 1 півріччі 2026 року, Інфографіка: Опендатабот

Чому бізнес припиняє діяльність

Понад половина припинень — результат ліквідації: 3 479 випадків. Ще 21% — реорганізація (1 410), 10% — процедура банкрутства (651). 9% — судове рішення про припинення, не пов’язане з банкрутством (574).

Без зазначеної причини — 440 випадків (7%), припинення суб’єкта без статусу юридичної особи — 9 (менше 1%).

Причини припинень компаній у 1 півріччі 2026 року, Інфографіка: Опендатабот

Серед компаній, що припинили діяльність або перебувають у процесі припинення (без урахування реорганізацій), за доходом у фінансовому звіті 2025 лідирує Промофлай — 3,0 млрд грн, процедура банкрутства. Усі 10 компаній з топу наразі в стані припинення.

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