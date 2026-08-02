Як у США утилізують старі долари

Будь-яка паперова річ із часом зношується — квитки, чеки, книжки чи навіть улюблені фотографії. Аналогічний термін служби мають і доларові банкноти, які щодня переходять із рук у руки. Щоправда, тривалість їхнього «життя» залежить від номіналу: одні купюри стають непридатними за кілька років, тоді як інші можуть служити десятиліттями.
Коли до її банку повертаються гроші, їхню якість ретельно перевіряє спеціальне обладнання. В обіг повертають банкноти, що відповідають стандартам, а зношені — вилучають і знищують.
Непридатні до використання гроші знищують і замінюють новими. Цікаво, що спершу американці звозили їх на спалювання до Вашингтона, однак згодом, аби скоротити витрати на транспортування, це дозволили робити безпосередньо на місцях.