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Як у США утилізують старі долари

Валюта
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Що в США роблять зі зношеними банкнотами
Що в США роблять зі зношеними банкнотами
Будь-яка паперова річ із часом зношується — квитки, чеки, книжки чи навіть улюблені фотографії. Аналогічний термін служби мають і доларові банкноти, які щодня переходять із рук у руки. Щоправда, тривалість їхнього «життя» залежить від номіналу: одні купюри стають непридатними за кілька років, тоді як інші можуть служити десятиліттями.
Про це пише Федеральна резервна система США.

Як американці утилізують старі гроші

Коли до її банку повертаються гроші, їхню якість ретельно перевіряє спеціальне обладнання. В обіг повертають банкноти, що відповідають стандартам, а зношені — вилучають і знищують.
Непридатні до використання гроші знищують і замінюють новими. Цікаво, що спершу американці звозили їх на спалювання до Вашингтона, однак згодом, аби скоротити витрати на транспортування, це дозволили робити безпосередньо на місцях.
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Для цього банки ФРС по всій країні будували власні печі або ж шукали інші рішення, зокрема у Філадельфії навіть певний час користувався послугами крематорію.
Зрештою, від способу довелося відмовитися через значне забруднення повітря.
Під тиском місцевих органів влади та Агенції з охорони довкілля вдалося знайти альтернативи — банкноти подрібнювали або розтирали до волокнистої маси.
На початку 1980-х нові сортувальні машини автоматизували процес знищення.
Отриману сировину почали використовувати для:
  • виробництва картону, покрівельних та ізоляційних матеріалів;
  • у складі бурових розчинів для нафтових свердловин;
  • створення сувенірної продукції, а також як паливо для електростанцій.
За матеріалами:
Телеканал 24
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