Курс долара може зрости майже до 50 грн до 2029 року: прогноз KSE Institute Сьогодні 15:02 — Валюта

Девальваційний тиск на гривню посилюватиметься

KSE Institute опублікував Ukraine Macroeconomic Handbook за третій квартал 2026 року з прогнозом розвитку української економіки до 2029 року. Документ охоплює період до завершення повномасштабної війни, а також подальше відновлення та відбудову країни. Аналітики переглянули базове припущення щодо завершення повномасштабної війни — з кінця 2026 року на другу половину 2027 року.

Яким буде курс долара

За прогнозом KSE Institute, девальваційний тиск на гривню посилюватиметься.

46,3 грн наприкінці 2026 року, а до кінця 2028 року зрости до 49,9 грн за долар. Після цього можливе певне зміцнення національної валюти. Аналітики очікують, що курс долара може становити. Після цього можливе певне зміцнення національної валюти.

Стійкість валютно-курсової політики Національного банку України й надалі залежатиме від обсягів зовнішнього фінансування.

У KSE Institute зазначають, що швидше скорочення міжнародних резервів обмежить можливості НБУ проводити валютні інтервенції та може призвести до швидшого послаблення гривні.

За базовим сценарієм, який передбачає залучення додаткового, але ще не погодженого міжнародного фінансування, міжнародні резерви України залишатимуться на рівні близько 70 млрд доларів до 2029 року.

Які ризики бачать аналітики

У KSE Institute попереджають, що без додаткового фінансування можливості України протистояти російській агресії опиняться під загрозою. Уряд буде змушений вдатися до надзвичайних заходів для фінансування державного бюджету, макроекономічні резерви скоротяться, а відбудова країни залишатиметься критично недофінансованою.

Відновлення залежатиме від повернення українців

Аналітики також вважають, що темпи післявоєнного відновлення залежатимуть від повернення українців із-за кордону. Цей процес може виявитися повільнішим і менш масштабним, ніж прогнозувалося раніше.

Тому серед ключових умов економічного зростання, рушієм якого має стати відбудова, KSE Institute називає програми перекваліфікації, ефективніше поєднання працівників із вакансіями та заходи, спрямовані на повернення українців.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на огляд KSE Institute писав , що зміщення очікуваного терміну завершення повномасштабної війни на другу половину 2027 року призведе до збільшення оборонних видатків і створить додатковий дефіцит фінансування державного бюджету України у розмірі $67,4 млрд упродовж 2027−2029 років.

Сукупні видатки на оборону та безпеку за цей період зростуть на $68 млрд порівняно з попередніми оцінками і становитимуть $101,5 млрд у 2026 році та $112,9 млрд у 2027 році. Для збереження боргової стійкості додаткове залучення коштів має відбуватися у формі грантів або пільгових кредитів.

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