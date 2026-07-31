НБУ оцінив наслідки блокування портів: курс не зросте до «космічних» значень Сьогодні 12:02 — Валюта

Блокування морського експорту матиме певний вплив на валютний ринок.

Національний банк України не очікує різкого зростання курсу валют через блокування морського експорту продукції аграрного та металургійного секторів.

Про це під час брифінгу з питань монетарної політики повідомив голова НБУ Андрій Пишний, передає РБК-Україна.

За його словами, режим керованої гнучкості валютного курсу продовжує ефективно працювати, а Національний банк має достатньо інструментів для підтримання стабільності валютного ринку.

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«Курс в космос не полетить. Режим керованої гнучкості функціонує. НБУ чітко розуміє, які ризики він повинен покривати. НБУ за потреби контролює ситуацію… небезпечна волатильність буде зрізатися», — сказав Пишний.

Він також наголосив, що міжнародних резервів України достатньо для проведення валютних інтервенцій на міжбанківському ринку.

«Механізми регулювання валютного ринку, що забезпечують стійкі режими, відпрацьовані, тож ми наразі не очікуємо ні додаткової нервозності, ні додаткових негативних впливів», — додав голова НБУ.

Попит на валюту зменшується

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомив, що у липні попит на валюту знизився порівняно з червнем.

«У липні ми спостерігаємо зменшення валового попиту порівняно з червнем. Наразі середньоденний чистий попит на міжбанківському валютному ринку становить близько 150 млн доларів, тоді як у червні він становив 170 млн доларів», — сказав він.

Якою буде ситуація в обмінниках

За словами Гелетія, контрольованою залишається й ситуація на готівковому валютному ринку, оскільки попит на іноземну валюту серед населення зменшується.

«Пікові показники попиту в березні цього року становили 44 млн доларів на день, наразі цей показник — 20 млн доларів, у червні було 23 млн доларів. Спред між готівковим та офіційним курсом становить близько 0,2%, ситуація абсолютно під контролем», — зазначив він.

Вплив зупинки експорту на валютний ринок

Пишний визнав, що блокування морського експорту матиме певний вплив на валютний ринок.

За його словами, цього року Україна недоотримає близько 2,5 млрд доларів експортної виручки.

«Натомість ми розраховуємо, що вони надійдуть у першому півріччі 2027 року», — сказав голова НБУ.

Довідка Finance.ua:

у липні росія посилила повітряні атаки на портову інфраструктуру Чорного моря та цивільні вантажні судна. За цей період було зафіксовано щонайменше шість атак на цивільні судна, внаслідок яких загинули або зазнали поранень 44 члени екіпажів;

чрез це фактично було заблоковано морський експорт продукції аграрної та металургійної галузей.

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