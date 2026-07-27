Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:04 — Валюта

Якщо не виникне нових помітних геополітичних або економічних подій, гривня завершить липень відносно стабільно.

Протягом 20−24 липня офіційний курс гривні до долара демонстрував плавне та безперервне послаблення. Якщо на початку тижня Національний банк встановив курс на рівні 44,6676 грн/$, то вже на 24 липня він зріс до 44,8110 грн/$. Загалом за п’ять днів долар подорожчав на 14,34 копійки, або приблизно 0,3%, що свідчить про контрольовану зміну курсу без різких коливань.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Гривня завершила тиждень помірним послабленням», — зазначила вона.

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Таку динаміку можна охарактеризувати як помірне поступове коригування офіційного курсу. Національний банк продовжував утримувати баланс між попитом і пропозицією іноземної валюти, не допускаючи різких стрибків курсу. Щоденне підвищення офіційного курсу було незначним — у межах 2−5 копійок, що є ознакою керованої волатильності.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

20 липня — 44,6676 грн/$;

21 липня — 44,7030 грн/$;

22 липня — 44,7503 грн/$;

23 липня — 44,7711 грн/$;

24 липня — 44,8110 грн/$.

Готівковий валютний ринок протягом тижня, що минув, демонстрував помірне зміцнення гривні та поступове підвищенн курсу долара. Стартувавши в понеділок у діапазоні 44,38−44,88 грн/$, у вівторок котирування трохи змістилися вгору — до 44,41−44,91 грн/$. В середу та четвер курси знову піднялися — до 44,44−44,93 грн/$ та до 44,48−44,99 грн/$ відповідно. А в п`ятницю становили 44,49−45,00 грн/$, досягнувши максимальних значень за тиждень.

Протягом 20−24 липня міжбанківський валютний ринок демонстрував помірно висхідну динаміку курсу долара без різких коливань. Торги проходили у вузьких внутрішньоденних діапазонах, що свідчило про відносно збалансоване співвідношення попиту та пропозиції валюти, водночас курс поступово зміщувався вгору.

Курс на міжбанку

Упродовж тижня долар подорожчав із 44,72 грн/дол. на відкритті понеділка до 44,81 грн/дол. на завершенні п’ятничних торгів. Найбільш показовим було те, що кожен наступний торговий день завершувався на рівні, близькому або трохи вищому за попередній: після 44,74 грн/дол. у понеділок ринок закрився на 44,76 грн/дол. у вівторок, 44,79 грн/дол. у середу, 44,83 грн/дол. у четвер та 44,81 грн/дол. у п’ятницю. Така динаміка свідчить про контрольоване послаблення гривні.

За підсумками 20−24 липня Національний банк зберіг високу присутність на міжбанківському валютному ринку, продавши $1,014 млрд. Хоча обсяг чистих валютних інтервенцій виявився дещо меншим, ніж тижнем раніше ($1,074 млрд), різниця була незначною — близько 5,6%, що свідчить про збереження стабільно високого попиту на іноземну валюту та необхідність подальшої підтримки ринкової рівноваги з боку регулятора.

Фактично другий тиждень поспіль обсяг інтервенцій перевищував $1 млрд, що вказує на активне використання Національним банком валютних резервів для згладжування курсових коливань та недопущення різкішого послаблення гривні. Попри незначне скорочення інтервенцій, їхній рівень залишається достатньо високим, а це свідчить, що дисбаланс між попитом і пропозицією валюти на міжбанку все ще зберігається, хоча й не посилюється.

Загалом динаміка другої половини липня свідчила про збереження поступового тренду на ослаблення гривні, який формувався під впливом сезонного збільшення попиту на валюту з боку імпортерів, бюджетних видатків та збереження значного дефіциту валюти на міжбанківському ринку. Водночас відсутність різких курсових коливань підтверджує, що валютний ринок залишався контрольованим, а Національний банк і надалі мав достатні інструменти для згладжування дисбалансів.

Прогноз на тиждень

Протягом останнього липневого тижня валютний ринок України, найімовірніше, збереже відносну стабільність, хоча волатильність може зрости порівняно із серединою місяця. Водночас підстав для різкої девальвації наразі не спостерігається, оскільки Національний банк продовжує дотримуватися режиму керованої гнучкості та має достатній запас інструментів для згладжування дисбалансів на міжбанківському ринку.

Ключовим фактором залишається політика НБУ. Регулятор і надалі компенсує структурний дефіцит валюти за рахунок інтервенцій, що не дозволяє ринку формувати різкі курсові стрибки навіть за високого попиту на долар. Саме тому нинішні коливання більше нагадують контрольовані рухи в межах визначеного коридору. Поки обсяги міжнародної фінансової допомоги залишаються достатніми, а валютні резерви дозволяють активно виходити на міжбанк, ризик різкого ослаблення гривні залишається невисоким.

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Додатковим чинником впливу є зовнішня кон’юнктура. Якщо світові ринки й надалі реагуватимуть на геополітичну напруженість зростанням цін на нафту, це поступово збільшуватиме валютні потреби українських імпортерів енергоресурсів. Однак цей ефект зазвичай проявляється із певним часовим лагом і навряд чи стане визначальним саме протягом останнього тижня липня. Значно важливішими залишаються внутрішній баланс попиту та пропозиції валюти й готовність НБУ підтримувати ринок.

Слід також враховувати психологічний чинник. Позначка 45 грн за долар продовжує залишатися своєрідним орієнтиром для учасників ринку. Навіть якщо офіційний курс тимчасово наблизиться до цього рівня, це навряд чи означатиме початок масштабної девальвації. Швидше за все, регулятор не допустить закріплення курсу значно вище цього рівня без появи вагомих фундаментальних причин.

Якщо не виникне нових помітних геополітичних або економічних подій, гривня завершить липень відносно стабільно.

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