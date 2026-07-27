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Нацбанк купив найбільший обсяг валюти на міжбанку з початку року

Валюта
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Нацбанк купив найбільший обсяг валюти на міжбанку з початку року
Нацбанк купив найбільший обсяг валюти на міжбанку з початку року
НБУ меншив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 20 по 24 липня на 6% порівняно з попереднім тижнем до 1013,65 млн доларів, що є найбільшим обсягом з початку поточного року.
Про це свідчать дані НБУ, передають Українські Новини.
За звітний тиждень Нацбанк купив 0,8 млн доларів, тоді як продав 1014,45 млн доларів.
З початку року НБУ купив 1,85, тоді як продав 26 808,79 млн доларів.
За 2025 рік Нацбанк купив 42,15 млн доларів, тоді як продав 36 103,47 млн доларів.
За 2024 рік НБУ купив на міжбанку 126,28 млн доларів, а продав 35 312,64 млн доларів.
За 2023 рік НБУ купив на міжбанку 219,85 млн доларів і продав 28 829,73 млн доларів.
Євро НБУ не купував і не продавав у 2023 році.
У 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1789,11 млн євро.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУ
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