Банки збільшили ввезення євро в 2,4 раза у червні Сьогодні 10:44 — Валюта

Банки збільшили ввезення євро в 2,4 раза у червні

Банки збільшили ввезення готівкової валюти на 57% до 833,950 млн доларів в еквіваленті у червні.

Про це свідчать дані Національного банку , передають Українські Новини.

Зокрема, банки завезли 426,532 млн доларів готівкою, що на 20% більше, ніж місяцем раніше.

Готівкового євро ввезено на 401,320 млн доларів в еквіваленті, що в 2,4 рази більше, ніж у попередньому місяці.

Банківських металів було ввезено на 4,101 млн доларів в еквіваленті, що на 10% менше, ніж місяцем раніше.

Читайте також НБУ може продовжити поступове послаблення гривні — ICU

Минулого тижня Національний банк України збільшив обсяг валютних інтервенцій до понад 1 млрд доларів США, щоб стримати коливання курсу та не допустити зростання вартості долара вище 45 грн.

Аналітики зазначають, що НБУ зберігає інтервенції на високому рівні, щоб залишати курс гривні до долара США в межах відносно комфортного для себе діапазону 44.5- 45 грн/$ та знижувати девальваційні очікування.

«Однак теперішні обсяги інтервенцій навряд чи комфортні для НБУ, тож у разі збереження високого дефіциту валюти в найближчі тижні Нацбанк може продовжити поступове ослаблення гривні», — прогнозують в ICU.

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