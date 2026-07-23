0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банки збільшили ввезення євро в 2,4 раза у червні

Валюта
16
Банки збільшили ввезення євро в 2,4 раза у червні
Банки збільшили ввезення євро в 2,4 раза у червні
Банки збільшили ввезення готівкової валюти на 57% до 833,950 млн доларів в еквіваленті у червні.
Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.
Читайте також
Зокрема, банки завезли 426,532 млн доларів готівкою, що на 20% більше, ніж місяцем раніше.
Готівкового євро ввезено на 401,320 млн доларів в еквіваленті, що в 2,4 рази більше, ніж у попередньому місяці.
Банківських металів було ввезено на 4,101 млн доларів в еквіваленті, що на 10% менше, ніж місяцем раніше.
Читайте також
Минулого тижня Національний банк України збільшив обсяг валютних інтервенцій до понад 1 млрд доларів США, щоб стримати коливання курсу та не допустити зростання вартості долара вище 45 грн.
Аналітики зазначають, що НБУ зберігає інтервенції на високому рівні, щоб залишати курс гривні до долара США в межах відносно комфортного для себе діапазону 44.5- 45 грн/$ та знижувати девальваційні очікування.
«Однак теперішні обсяги інтервенцій навряд чи комфортні для НБУ, тож у разі збереження високого дефіциту валюти в найближчі тижні Нацбанк може продовжити поступове ослаблення гривні», — прогнозують в ICU.
За матеріалами:
Finance.ua
Валюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems