Банки збільшили ввезення євро в 2,4 раза у червні

Минулого тижня Національний банк України збільшив обсяг валютних інтервенцій до понад 1 млрд доларів США, щоб стримати коливання курсу та не допустити зростання вартості долара вище 45 грн.
Аналітики зазначають, що НБУ зберігає інтервенції на високому рівні, щоб залишати курс гривні до долара США в межах відносно комфортного для себе діапазону 44.5- 45 грн/$ та знижувати девальваційні очікування.
«Однак теперішні обсяги інтервенцій навряд чи комфортні для НБУ, тож у разі збереження високого дефіциту валюти в найближчі тижні Нацбанк може продовжити поступове ослаблення гривні», — прогнозують в ICU.