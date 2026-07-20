Ціна на долар вас шокує! Прогноз і конкретні цифри від банкіра (відео) Сьогодні 15:30 — Валюта

Валютний ринок залишається стабільним

Попри воєнні ризики, валютний ринок залишається збалансованим, а різниця між курсами на міжбанку та в обмінниках майже зникла.

Про те, чого очікувати від валютного ринку з 20 по 26 липня, які фактори впливатимуть на курс і якими можуть бути котирування долара та євро, у новому відео на нашому YouTube-каналі розповів банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Валютний ринок залишається стабільним

За словами банкіра, валютний ринок продовжує реагувати на економічні та безпекові події, однак передумов для різких курсових стрибків наразі немає.

Одним із головних сигналів стабільності він називає майже повне зникнення різниці між міжбанківським та готівковим курсами. Курси банків, обмінних пунктів і міжбанку стали максимально близькими один до одного.

«Чому це важливо? Тому що це — індикатор балансу. Коли між цими курсами велика різниця, це зазвичай означає, що є надмірний попит, напруга, ажіотаж. Коли різниця мінімальна — ринок збалансований. Люди і бізнес купують валюту, але не тиснуть на нього надмірно», — зазначає експерт.

Нацбанк підтримує курс гривні

Національний банк продовжує діяти в режимі керованої гнучкості. Це означає, що він не встановлює жорсткий фіксований курс, але й не відпускає ринок у вільне плавання.

Коли попит на валюту починає переважати пропозицію, НБУ виходить на ринок і продає валюту з резервів, вирівнюючи дисбаланс.

Очікується, що впродовж тижня з 20 по 26 липня обсяг таких інтервенцій не перевищить 850 мільйонів доларів.

Які ризики можуть вплинути на курс

Найбільшими ризиками для валютного ринку залишаються можливі атаки на енергетичну, паливну, логістичну та іншу критичну інфраструктуру. Такі події можуть впливати на очікування бізнесу й населення, а відповідно і на попит на іноземну валюту. «Якщо бізнес або населення починає нервувати — попит на валюту може зростати навіть без реальних економічних підстав», — пояснює банкір.

Втім наразі, за оцінкою Тараса Лєсового, ці фактори формують радше обережність учасників ринку, ніж провокують валютний ажіотаж.

«Це і є ознака того, що ринок став більш зрілим і стійким — навіть в умовах продовження війни», — додав він.

Яким може бути курс долара та євро

44,5−45 грн як на міжбанківському, так і на готівковому ринку. За прогнозом Лєсового, протягом тижня курс долара перебуватиме в діапазоніяк на міжбанківському, так і на готівковому ринку.

Курс євро в Україні залежатиме не лише від ситуації на внутрішньому валютному ринку, а й від динаміки пари євро/долар на світових фінансових ринках. Базовий прогноз передбачає курс євро в межах 50,5−52,5 грн.

У відео на YouTube-каналі Finance.ua Тарас Лєсовий детально аналізує ситуацію на валютному ринку, пояснює, чому курс залишається відносно стабільним, розповідає про фактори, які можуть вплинути на гривню найближчими днями, а також наводить детальний прогноз щодо долара, євро, валютних інтервенцій НБУ та ситуації на ринку дорогоцінних металів:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.