Нацбанк пом’якшив валютні обмеження для поштових операторів Сьогодні 17:02 — Валюта

Нацбанк пом’якшив валютні обмеження для поштових операторів

Національний банк України з 15 липня 2026 року дозволить операторам поштового зв’язку, експрес-перевізникам та іншим міжнародним транспортним перевізникам здійснювати перекази іноземної валюти за кордон для сплати митних платежів, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із ввезенням посилок на територію Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Кого стосуватимуться нові правила

Пом’якшення валютних обмежень поширюватиметься на міжнародні поштові та експрес-відправлення з України та інших країн, доставку яких здійснюють українські оператори та перевізники.

Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 1 липня 2026 року Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро, упровадивши фіксоване мито за кожну товарну категорію.

Аналогічний режим для платежів з України, пов’язаних з увезенням посилок на територію США, діє з вересня 2025 року.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що з 1 липня 2026 року в країнах Європейського Союзу набули чинності нові митні правила для міжнародних відправлень. Для українських експортерів це означає запровадження обов’язкового збору в розмірі 3 євро за кожну товарну позицію, зазначену окремим рядком у митній декларації, а також нові вимоги щодо адміністрування ПДВ.

Правила стосуватимуться всіх комерційних відправлень незалежно від вартості товарів, а також подарунків із задекларованою вартістю понад 45 євро.

Окрім обов’язкового збору в розмірі 3 євро, до відправлень може застосовуватися ПДВ, якщо його не було сплачено через систему IOSS. Також можливе нарахування місцевих зборів за митне оформлення або оброблення відправлень. Їхній розмір і перелік визначатимуться окремо кожною державою-членом ЄС.

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