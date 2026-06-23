ПДВ на міжнародні посилки: Рада може повернутися до питання восени

Україна восени 2026 року може скасувати пільгове оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не бачить підстав для відмови від виконання взятих Україною зобов’язань перед ЄС та МВФ.
Чому питання знову повернеться до парламенту
За його словами, попередня спроба ухвалити відповідні зміни не набрала необхідної кількості голосів у Верховній Раді. Йдеться про законопроєкт № 12360 щодо змін до Митного кодексу, який депутати не підтримали наприкінці травня.
Після провалу голосування уряд має підготувати новий законопроєкт, який передбачатиме скасування звільнення від ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро.
Раніше ми повідомляли, що за словами народної депутатки Лесі Забуранної, запровадження нового податку на дрібні міжнародні посилки навряд чи відбудеться в 2026 році. Попри продовження роботи над відповідним законопроєктом, його ухвалення та реалізація можуть затягнутися через значну кількість правок і технічні складнощі.
Також ми ділилися результатами опитування, яке показало, що 52% українців підтримують ідею однакових податкових правил для іноземних маркетплейсів та українських магазинів, хоча водночас очікують, що це призведе до подорожчання покупок з-за кордону.