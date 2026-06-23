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ПДВ на міжнародні посилки: Рада може повернутися до питання восени

Казна та Політика
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Посилки з-за кордону
Посилки з-за кордону
Україна восени 2026 року може скасувати пільгове оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що не бачить підстав для відмови від виконання взятих Україною зобов’язань перед ЄС та МВФ.

Чому питання знову повернеться до парламенту

За його словами, попередня спроба ухвалити відповідні зміни не набрала необхідної кількості голосів у Верховній Раді. Йдеться про законопроєкт № 12360 щодо змін до Митного кодексу, який депутати не підтримали наприкінці травня.
Після провалу голосування уряд має підготувати новий законопроєкт, який передбачатиме скасування звільнення від ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро.
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Як це пов’язано з програмою МВФ

Скасування податкової пільги входить до переліку структурних зобов’язань України в межах нової програми розширеного фінансування EFF з МВФ.
Виконання цього пункту є необхідною умовою для подальших переглядів програми та отримання наступних траншів міжнародної фінансової допомоги.
Нова програма EFF загальним обсягом 8,1 млрд доларів замінила попередню програму на 15,6 млрд доларів. Перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів Україна вже отримала на початку березня.
До кінця року заплановані чергові перегляди програми, успішне проходження яких відкриє доступ до нових виплат від МВФ.
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Раніше ми повідомляли, що за словами народної депутатки Лесі Забуранної, запровадження нового податку на дрібні міжнародні посилки навряд чи відбудеться в 2026 році. Попри продовження роботи над відповідним законопроєктом, його ухвалення та реалізація можуть затягнутися через значну кількість правок і технічні складнощі.
Також ми ділилися результатами опитування, яке показало, що 52% українців підтримують ідею однакових податкових правил для іноземних маркетплейсів та українських магазинів, хоча водночас очікують, що це призведе до подорожчання покупок з-за кордону.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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