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Чому на банкнотах євро зображені несправжні мости

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Яка архітектура зображена на банкнотах євро
Яка архітектура зображена на банкнотах євро, Фото: magnific
Більшість українців хоча б раз у житті тримали в руках євро, однак далеко не всі знають, що зображені на грошах мости знайти на карті Європи не вийде. І це зовсім не помилка дизайнерів. У такий спосіб регулятор уникнув прив’язки до конкретних держав.
Деталі Євроцентробанк пояснив на своєму офіційному сайті.

Архітектура на банкнотах євро

Щоправда, жодна зі споруд не є реальною. Як і перша версія банкнот (2002), серія «Європа» (2013 — 2019) містить лише узагальнені архітектурні образи різних історичних епох, і такий підхід дозволив зробити дизайн універсальним:
  • сірі 5 євро — класицизм (античність);
5 євро
5 євро
  • червоні 10 євро — романський стиль;
10 євро
10 євро
  • сині 20 євро — готика;
20 євро
20 євро
  • помаранчеві 50 євро — ренесанс;
50 євро
50 євро
  • зелені 100 євро — бароко та рококо;
100 євро
100 євро
  • жовті 200 євро — архітектура XIX століття із заліза та скла.
200 євро
200 євро
Цікаво, що згодом вигадані споруди все ж стали реальністю. Протягом 2011 — 2013 років нідерландський дизайнер Робін Стам реалізував незвичайний проєкт у місті Спейкеніссе, звівши мости за мотивами зображень на євробанкнотах. Архітектура стала частиною житлового району та місцевою туристичною цікавинкою.
За матеріалами:
Телеканал 24
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