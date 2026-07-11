Чому на банкнотах євро зображені несправжні мости
Архітектура на банкнотах євро
- сірі 5 євро — класицизм (античність);
- червоні 10 євро — романський стиль;
- сині 20 євро — готика;
- помаранчеві 50 євро — ренесанс;
- зелені 100 євро — бароко та рококо;
- жовті 200 євро — архітектура XIX століття із заліза та скла.
Українці продовжують накопичувати готівковий євро (інфографіка)
ПартнерськаКонкуренція в споживчому кредитуванні зростає: як змінюються умови й на які цілі українці беруть кредити, — аналітика від Ідея Банку
Курс гривні до долара та євро: НБУ пояснив причини послаблення нацвалюти у червні
Депозити чи ОВДП: де українці найактивніше розміщували свої заощадження в червні
Банки скоротили ввезення готівкової валюти до мінімуму з серпня 2023 року
Курс валют у липні. Що сталося з обмінниками? Банкір попереджає, як не втратити гроші (відео)