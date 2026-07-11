Чому на банкнотах євро зображені несправжні мости Сьогодні 07:16 — Валюта

Яка архітектура зображена на банкнотах євро, Фото: magnific

Більшість українців хоча б раз у житті тримали в руках євро, однак далеко не всі знають, що зображені на грошах мости знайти на карті Європи не вийде. І це зовсім не помилка дизайнерів. У такий спосіб регулятор уникнув прив’язки до конкретних держав.

Деталі Євроцентробанк пояснив на своєму офіційному сайті.

Архітектура на банкнотах євро

Щоправда, жодна зі споруд не є реальною. Як і перша версія банкнот (2002), серія «Європа» (2013 — 2019) містить лише узагальнені архітектурні образи різних історичних епох, і такий підхід дозволив зробити дизайн універсальним:

сірі 5 євро — класицизм (античність);

5 євро

червоні 10 євро — романський стиль;

10 євро

сині 20 євро — готика;

20 євро

помаранчеві 50 євро — ренесанс;

50 євро

зелені 100 євро — бароко та рококо;

100 євро

жовті 200 євро — архітектура XIX століття із заліза та скла.

200 євро

Цікаво, що згодом вигадані споруди все ж стали реальністю. Протягом 2011 — 2013 років нідерландський дизайнер Робін Стам реалізував незвичайний проєкт у місті Спейкеніссе, звівши мости за мотивами зображень на євробанкнотах. Архітектура стала частиною житлового району та місцевою туристичною цікавинкою.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.