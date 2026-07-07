Курс гривні до долара та євро: НБУ пояснив причини послаблення нацвалюти у червні Сьогодні 13:03 — Валюта

Національний банк збільшив обсяги валютних інтервенцій

Середній офіційний курс гривні в червні послабився на тлі погіршення ринкової кон’юнктури, а також зміцнення долара на світових фінансових ринках.

Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді НБУ за травень-червень.

Попит на валюту

У червні чистий попит на іноземну валюту за клієнтськими операціями збільшився насамперед у безготівковому сегменті.

В НБУ зазначають, що цьому сприяли активні бюджетні видатки та значні потреби оборонного сектору. Водночас пропозиція валюти з боку агропромислового комплексу сезонно скоротилася.

Чистий попит на готівкову іноземну валюту також збільшився, проте залишався помірним та був удвічі нижчим порівняно з локальним піком у березні.

На тлі зростання попиту на валюту Національний банк збільшив обсяги валютних інтервенцій. У червні сальдо інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти зросло до 5,1 млрд доларів проти 3,2 млрд доларів у травні, за даними на дату укладення угод.

Середній офіційний курс гривні у червні послабився на 1,5% щодо долара США та на 0,1% щодо євро.

У Національному банку пояснюють таку динаміку погіршенням ринкової кон’юнктури, а також зміцненням долара на світових фінансових ринках.

Середній офіційний курс гривні у червні послабився на 1,5% щодо долара США та на 0,1% щодо євро.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в травні 2026 року банки ввезли в Україну готівкової іноземної валюти на 531,197 млн доларів в еквіваленті, що на 28% менше порівняно з квітнем. Це найнижчий показник із серпня 2023 року.

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов прогнозує , що в другій половині 2026 року ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною та прогнозованою, без ризиків неконтрольованих шокових стрибків. Згідно з базовим сценарієм, курс долара перебуватиме в коридорі 45,5−46,5 грн, а курс євро — в межах 52,5−53,5 грн.

Також Finance.ua писав , що інвестиційна група ICU переглянула макроекономічний прогноз для України, погіршивши очікування щодо курсу гривні та інфляції. Тепер в ICU очікують, що наприкінці 2026 року курс становитиме 45,8 грн за долар замість прогнозованих раніше 45 грн.

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