Який курс євро та долара очікувати до кінця року Сьогодні 12:00 — Валюта

Який курс євро та долара очікувати до кінця року

У другій половині 2026 року ситуація на валютному ринку України залишатиметься стабільною та прогнозованою, без ризиків неконтрольованих шокових стрибків.

45,5−46,5 грн, а курс євро — в межах 52,5−53,5 грн. Згідно з базовим сценарієм, курс долара перебуватиме в коридорі

Такий прогноз в коментарі РБК-Україна озвучив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов.

За словами експерта, головним інструментом збереження рівноваги залишатиметься режим «керованої гнучкості» Національного банку. Регулятор за потреби оперативно згладжуватиме надмірні коливання за допомогою валютних інтервенцій, що дозволить ринку адаптуватися до складних умов.

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Стабільність ринку матиме фундаментальне значення для очікувань вкладників та інвестицій бізнесу. При цьому поточна математика ринку свідчить, що гривневі депозити зі ставками 14−14,5% повністю перекриватимуть девальваційні ризики та захистять заощадження від знецінення.

Що впливатиме на курс

Сергій Мамедов виділив такі ключові фактори впливу на курс долара та євро у другому півріччі:

Міжнародна фінансова допомога. Стабільні та регулярні закордонні надходження (зокрема масштабний кредитний пакет ЄС на 90 млрд євро на 2026−2027 роки) забезпечують міцність бюджету, підтримують міжнародні резерви НБУ та суттєво знижують тиск на національну валюту.

Воєнний чинник та інфраструктура. Ризики загострення безпекової ситуації, а також потенційні атаки ворога на енергетичну, виробничу чи логістичну інфраструктуру безпосередньо впливають на фінансовий стан підприємств і збільшують їхню потребу у валюті.

Динаміка інфляції. Очікується, що річна інфляція утримається в межах 8−9%. Це дозволить Нацбанку уникнути додаткових жорстких обмежень та продовжувати передбачувану монетарну політику.

Попит з боку імпортерів та ситуація на ринку пального. Обсяги закупівлі імпортних товарів і стабілізація цін на бензин та дизель безпосередньо формують щоденний баланс попиту та пропозиції на торгах.

Загалом, попри виклики війни та значні потреби держбюджету, курсові зміни будуть помірними та контрольованими, а різке послаблення гривні наразі є малоймовірним.

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Також ми писали , що після помітного послаблення гривні в першій половині червня Національний банк України минулого тижня активізував валютні інтервенції для стабілізації курсу та недопущення нових мінімумів курсу гривні. Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

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