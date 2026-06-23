НБУ посилює підтримку гривні на тлі зростання попиту на валюту — аналітики Сьогодні 12:02 — Валюта

В наступні тижні НБУ продовжить утримувати вартість долара США нижче за 45 грн/$

Після помітного послаблення гривні в першій половині червня Національний банк України минулого тижня активізував валютні інтервенції для стабілізації курсу та недопущення нових мінімумів курсу гривні.

Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Минулого тижня обсяг інтервенцій НБУ сягнув майже $1,4 млрд, що є одним із максимальних історичних обсягів інтервенцій.

Більші обсяги продажу валюти в межах одного календарного тижня НБУ фіксували лише тричі від початку повномасштабного вторгнення: наприкінці травня 2022 року, коли інтервенції перевищили $1,4 млрд, а також протягом двох останніх тижнів 2024 року — понад $1,4 млрд та $1,6 млрд відповідно.

Завдяки значним валютним інтервенціям регулятору вдалося стабілізувати курс гривні поблизу позначки 44,9 грн за долар.

Регулятору вдалося стабілізувати курс гривні поблизу позначки 44,9 грн за долар, icu.ua

Дефіцит валюти

Необхідність збільшити інтервенції обумовлювалася ще більшим зростанням дефіциту валюти на ринку. За чотири робочі дні дефіцит валюти склав $939 млн, що на чверть більше від аналогічного періоду попереднього тижня.

На 27% зріс дефіцит валюти на міжбанківському ринку і на 10% в роздрібному сегменті. Це відбулося як унаслідок подальшого зменшення пропозиції валюти, так і через невелике, але збільшення її купівлі.

За чотири робочі дні дефіцит валюти склав $939 млн, icu.ua

Оцінка аналітиків ICU

Аналітики ICU зазначають, що негативні очікування на валютному ринку минулого тижня продовжували посилюватися.

У Нацбанку зауважили, що дисбаланси — це результат сезонного зниження пропозиції валюти. Однак більш вагомою причиною скорочення пропозиції є реакція ринку на дії НБУ в попередні тижні.

«Ринок не очікував такого різкого послаблення гривні, тож продавці просто почали притримувати валюту. НБУ був змушений суттєво збільшувати інтервенції, щоб зменшити девальваційні очікування та спонукати до збільшення продажу валюти в наступні тижні. Попри все менш передбачувані дії НБУ на валютному ринку, ми вважаємо, що в наступні тижні НБУ продовжить утримувати вартість долара США нижче за 45 грн/$, та зберігаємо наш прогноз курсу наприкінці року на рівні 45.8 грн/$», — зазначають аналітики.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що інвестиційна група ICU переглянула макроекономічний прогноз для України, погіршивши очікування щодо курсу гривні та інфляції. Тепер в ICU очікують, що наприкінці 2026 року курс становитиме 45,8 грн за долар замість прогнозованих раніше 45 грн.

Як повідомила Ганна Золотько, член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank, протягом 15−19 червня офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України, залишався відносно стабільним, однак наприкінці тижня продемонстрував помітне послаблення національної валюти.

За прогнозом Золотько, протягом 22−26 червня валютний ринок, найімовірніше, залишатиметься відносно стабільним, а курс долара на міжбанку коливатиметься поблизу поточних рівнів із помірним ухилом до поступового ослаблення гривні в межах ринкових коливань.

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