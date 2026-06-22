Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 12:02 — Валюта

Долар США

Протягом 15−19 червня офіційний курс гривні до долара США, встановлений Національним банком України, залишався відносно стабільним, однак наприкінці тижня продемонстрував помітне послаблення національної валюти.

Про це повідомила Ганна Золотько, член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.

Перші чотири дні тижня курс коливався у досить вузькому діапазоні — від 44,7828 до 44,8177 грн за долар. Такі зміни були незначними та свідчили про відносний баланс між попитом і пропозицією валюти на міжбанківському ринку, а також про збереження контролю з боку регулятора над ситуацією на валютному ринку.

Саме останній день тижня став визначальним для загальної динаміки тижня. Порівняно з показником на 18 червня долар подорожчав більш ніж на 10 копійок, а відносно початку тижня — майже на 9,8 копійки. У відсотковому вимірі це означає послаблення гривні приблизно на 0,22%.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

15 червня — 44,8144 грн/$;

16 червня — 44,8177 грн/$;

17 червня — 44,7828 грн/$;

18 червня — 44,8064 грн/$;

19 червня — 44,9125 грн/$.

Готівковий ринок долара протягом 15−19 червня поводився доволі стримано, але з чітким відчуттям поступового зміщення вгору.

На старті тижня, у понеділок 15 червня, котирування перебували в діапазоні 44,53−45,05 грн/$, тобто ринок уже торгувався на досить високих рівнях і не давав сигналів до суттєвого послаблення долара.

У вівторок відбулося лише коротке й незначне коригування до 44,51−45,03 грн/$, що було технічним «пригальмовуванням» після попереднього руху.

Далі ситуація знову повернулася до поступового подорожчання валюти: у середу — до 44,55−45,04 грн/$, а в четвер і п’ятницю — до 44,60−45,11 грн/$ та 44,61−45,12 грн/$ відповідно. Попит на готівковий долар залишався стійким, тоді як пропозиція не встигала повністю його збалансувати.

Нижня межа котирувань зросла з 44,53 до 44,60 грн/$, а верхня — з 45,05 до 45,11 грн/$. Це невелике, але показове підвищення, яке вказує на загальне зміщення цінового коридору вгору. Спред між купівлею і продажем лишався досить широким, у межах близько 48−51 копійку, що типово для готівкового сегмента у такі періоди. Загалом ринок жив у режимі контрольованого поступового ослаблення гривні.

Курс на міжбанку

Протягом 15−19 червня на міжбанківському валютному ринку гривня демонструвала відносну стабільність, а торги проходили в досить вузькому діапазоні 44,74−44,95 грн/$, що свідчить про збалансованість попиту та пропозиції валюти. Попри окремі спроби долара протестувати верхню межу коридору, стійкого тренду на послаблення гривні не сформувалося. Характерною рисою тижня стала висока внутрішньоденна волатильність за відсутності помітних змін у підсумкових котируваннях. Упродовж більшості торгових сесій долар демонстрував коливання в межах 8−12 копійок, однак наприкінці дня ринок повертався до рівнів, близьких до стартових. Така поведінка свідчить про активну рівновагу між попитом імпортерів та пропозицією валюти з боку експортерів і державного сектору.

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У понеділок, 15 червня, день стартував та закрився 44,80 грн/$ за денних коливань від 44,78 грн/$ до 44,86 грн/$. Вівторок відкрився на рівні закриття понеділка, протягом дня котирування опускалися до 44,74 грн/$, проте день закінчився на максимумі дня — 44,85 грн/$. У середу старт був на 44,80 грн/$, курс піднімався протягом дня до 44,88 грн/$, проте день завершився на позначці 44,83 грн/$. У четвер торги відкрилися на рівні 44,87 грн/$, протягом дня курс коливався в межах 44,85 грн/$ та 44,95 грн/$, а сесія завершилася на 44,92 грн/$. У п’ятницю, 19 червня, котирування стартували з вечірніх позначок четверга і завершивши день на позначці 44,83 грн/$ — на рівні попереднього тижня.

Валютні інтервенції НБУ

За підсумками 15−19 червня Національний банк України суттєво посилив присутність на валютному ринку: обсяг чистих інтервенцій досяг $1,396 млрд, що стало рекордним показником від початку року. Порівняно з попереднім тижнем, коли НБУ продав $1,1546 млрд, обсяг підтримки зріс майже на 21%. Приріст майже на п’яту частину за такий короткий період означає, що ринок увійшов у фазу підвищеного попиту на валюту.

Прогноз на тиждень

За прогнозом Золотько, протягом 22−26 червня валютний ринок України, найімовірніше, залишатиметься відносно стабільним, а курс долара на міжбанку коливатиметься поблизу поточних рівнів із помірним ухилом до поступового ослаблення гривні в межах ринкових коливань.

Ключовою подією минулого тижня стало рішення НБУ залишити облікову ставку на рівні 15% . Регулятор фактично підтвердив, що поточні монетарні умови залишаються достатньо жорсткими для підтримки привабливості гривневих інструментів та стримування інфляційних ризиків. Для валютного ринку це позитивний сигнал, адже високі гривневі ставки продовжують мотивувати населення та бізнес утримувати частину заощаджень у національній валюті замість переходу в долар чи євро.

Додатковим фактором підтримки гривні залишається очікуване надходження значного обсягу міжнародної фінансової допомоги. Кошти зовнішнього фінансування дозволяють уряду фінансувати бюджетний дефіцит без додаткового тиску на валютний ринок, а також підтримувати високий рівень міжнародних резервів. Саме наявність достатніх резервів сьогодні є одним із головних факторів курсової стабільності.

Водночас повністю ігнорувати девальваційні ризики не варто, зазначає експертка. Попри уповільнення загальної інфляції до 8,2%, базова інфляція прискорилася до 7,9%, що свідчить про збереження фундаментального цінового тиску в економіці.

«Подорожчання енергоносіїв, зростання зарплат через дефіцит робочої сили та підвищення витрат бізнесу продовжують формувати попит на валюту з боку імпортерів і створюють передумови для поступового послаблення гривні у другій половині року», — каже банкірка.

Окрему увагу учасники ринку приділятимуть безпековому фактору. Посилення атак на енергетичну, промислову чи логістичну інфраструктуру здатне негативно впливати на валютні надходження експортерів та психологічні настрої населення. Саме війна залишається головним джерелом невизначеності для курсової динаміки, і будь-які суттєві зміни на фронті можуть швидко змінити баланс попиту та пропозиції валюти.

«Важливим зовнішнім чинником залишатиметься ситуація на світових фінансових ринках. Окрему увагу учасники ринку й надалі приділятимуть ситуації на Близькому Сході. Попри будь-які короткострокові сигнали деескалації, енергетичні ризики залишаються підвищеними, а будь-яке нове загострення може швидко вплинути на ціни на нафту, вартість імпорту та інфляційний фон в Україні», — зазначає Золотько.

За її словами, перевага наразі залишається на боці факторів підтримки гривні — високих ставок, зовнішнього фінансування та значних міжнародних резервів.

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