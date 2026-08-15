Нацбанк підняв ліміти на валюту. Чому саме зараз? І що буде з гривнею? (відео) Сьогодні 11:00 — Валюта

З'явилася можливість осучаснити валютні обмеження та полегшити їх для населення і бізнесу

Національний банк України з 11 серпня суттєво пом’якшив валютні обмеження. Зокрема, у чотири рази збільшив ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти, удвічі — на зняття готівки та розрахунки за кордоном. Також регулятор запровадив окремі ліміти на оплату оренди житла та проживання за кордоном.

У новому випуску на нашому Youtube-каналі детально розібрали, які саме обмеження змінилися, кого вони стосуються та чому НБУ пішов на найбільше пом’якшення валютних правил за весь час повномасштабної війни.

Ліміт на купівлю валюти

Із 11 серпня фізичні особи можуть купувати безготівкову іноземну валюту на суму до 200 тисяч гривень на календарний місяць. Раніше ліміт становив 50 тисяч гривень. Причому йдеться не лише про купівлю валюти. У межах цього ліміту можна також купувати безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.

У Нацбанку пояснюють такі зміни необхідністю розвивати інвестиційну культуру в Україні та розширювати можливості населення для розміщення коштів в інвестиційних активах.

Готівкові операції та розрахунки за кордоном

Змінилися і правила щодо зняття готівки. Ліміт на зняття готівки з валютних рахунків в Україні та за кордоном збільшили до 200 тисяч гривень на день. Раніше він становив 100 тисяч гривень.

Також удвічі, до 200 тисяч гривень в еквіваленті на місяць, зріс ліміт на оплату товарів, робіт і послуг за кордоном із гривневих рахунків. У межах цього ліміту можна оплачувати, зокрема, оренду житла за кордоном. Причому здійснювати такі розрахунки дозволено не лише банківською карткою, а й переказами з рахунку на рахунок, наприклад через SWIFT.

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Окремо встановлено ліміт у 200 тисяч гривень на оплату товарів, робіт та послуг за кордоном шляхом переказу з валютного рахунку на рахунок отримувача.

Ще один окремий ліміт стосується проживання за кордоном. Він становить 500 тисяч гривень на календарний місяць. У його межах можна оплачувати послуги проживання та оренду житла за кордоном валютною карткою або переказом із валютного рахунку на рахунок отримувача, зокрема через SWIFT.

Що змінилося для бізнесу

Послаблення стосуються і юридичних осіб.

Ліміт на зняття готівки з гривневих рахунків в Україні збільшили зі 100 тисяч до 200 тисяч гривень на день.

Ліміт на операції за кордоном із використанням гривневих корпоративних карток зріс до 140 тисяч гривень на календарний місяць. Раніше він становив 17,5 тисячі гривень на тиждень.

Для операцій із валютними рахунками в Україні та за кордоном ліміт також подвоїли до 200 тисяч гривень.

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Розрахунки за кордоном за товари, роботи та послуги з використанням гривневих корпоративних карток тепер можна здійснювати в межах 400 тисяч гривень на календарний місяць. Раніше ліміт становив 150 тисяч гривень.

Водночас для юридичних осіб розрахунки за кордоном за товари, роботи та послуги з використанням валютних корпоративних карток дозволили проводити без обмежень.

Чому НБУ пішов на пом’якшення валютних обмежень

На початку повномасштабної війни Національний банк зафіксував обмінний курс гривні та запровадив низку адміністративних обмежень. У НБУ пояснювали, що це допомогло запобігти паніці, забезпечити стабільну роботу фінансової системи та дати бізнесу й населенню можливість адаптуватися до умов війни.

Через півтора року після початку повномасштабного вторгнення регулятор відмовився від фіксованого курсу та перейшов до режиму «керованої гнучкості».

Тепер, за оцінкою НБУ, з’явилася можливість осучаснити валютні обмеження та полегшити їх для населення і бізнесу без створення ризиків для стійкості валютного ринку та фінансової системи.

Як зміни вплинуть на українців за кордоном

Через девальвацію гривні та інфляцію в країнах перебування проведення операцій, пов’язаних із повсякденними витратами, зокрема на лікування та освіту дітей, у межах старих лімітів ставало дедалі складнішим. Окремою проблемою була оплата житла за кордоном із коштів на українських рахунках.

Поки валютні ліміти залишалися незмінними, курс євро зріс із 36,99 грн на кінець липня 2022 року до 51,7 грн, а польського злотого з 7,7 грн до 12,04 грн.

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Водночас із 2022 року ціни в Німеччині та Польщі зросли майже на 20% та 35% відповідно. Це стало одним із факторів, які стимулювали українців за кордоном переходити на місцеві трудові контракти, відповідно, змінювати місце сплати податків і податкове резидентство.

Тепер для тих, хто намагається зберігати фінансовий зв’язок з Україною та сплачувати податки саме тут, розширення валютних лімітів може стати додатковим стимулом продовжувати це робити.

Детальніше про всі нові валютні обмеження НБУ, суми лімітів для фізичних осіб і бізнесу та те, як ці зміни можуть вплинути на українців за кордоном, дивіться у відео на нашому YouTube-каналі:

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