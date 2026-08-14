У ЄБА прокоментували рішення НБУ щодо валютних послаблень Сьогодні 09:14 — Валюта

Нові рішення є продовженням послідовного курсу НБУ

Європейська Бізнес Асоціація позитивно оцінила новий пакет пом’якшення валютних обмежень, запроваджений Національним банком України. В Асоціації зазначили, що рішення регулятора враховує низку пропозицій бізнесу та створює додаткові можливості для корпоративного сектору.

В Асоціації наголосили на послідовності валютної політики НБУ, яка, за їхньою оцінкою, враховує потреби ринку та корпоративного сектору. Зокрема, там подякували регулятору за врахування пропозицій бізнесу щодо подальшого пом’якшення валютних обмежень.

Які обмеження для бізнесу пом’якшили

Нові зміни передбачають кілька важливих для компаній кроків:

Суттєве послаблення лімітів по корпоративних картках. Бізнес окремо підкреслює та вітає впровадження нового ліміту на рівні 400 тис. грн на оплату товарів та послуг за кордоном із використанням гривневих корпоративних карток. Також скасовано тижневі обмеження та впроваджено місячний ліміт у 140 тис. грн для зняття готівки за кордоном. Підвищення операційної гнучкості підприємств. НБУ подвоїв добовий ліміт на зняття готівки юридичними особами як у гривні, так і в іноземній валюті в Україні та за кордоном — зі 100 тис. грн до 200 тис. грн на день, що спрощує поточні господарські витрати. Легалізація супутніх витрат за експортними контрактами. Дозволено перекази нерезидентам для сплати штрафів, пені чи бонусів у межах 10% від вартості поставленого товару, що захищає ділову репутацію українських експортерів. Репатріація дивідендів за особливих умов. Важливим зрушенням стало врегулювання питання репатріації дивідендів в умовах зміни організаційно-правової форми бізнесу, що усуває бюрократичні перепони для багатьох міжнародних компаній. Підтримка міжнародної діяльності. Спрощено переказ коштів для сплати реєстраційних внесків для участі в міжнародних заходах, що дозволить українським компаніям безперешкодно представляти країну на глобальних майданчиках.

В Асоціації додали, що новий пакет містить й інші зміни у сфері валютного регулювання, які мають спростити щоденну діяльність компаній.

Бізнес очікує подальшої лібералізації

В Асоціації вважають, що нові рішення є продовженням послідовного курсу НБУ на пом’якшення валютних обмежень. Водночас бізнес очікує на наступні кроки регулятора.

Зокрема, йдеться про розширення можливостей для обслуговування «старих» боргових зобов’язань перед нерезидентами, розблокування репатріації дивідендів та створення сприятливіших умов для функціонування українського ринку капіталу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк України з 11 серпня 2026 року запроваджує масштабний пакет пом’якшення валютних обмежень. Зміни передусім розширюють можливості фізичних осіб, але також передбачають нові умови для бізнесу та фінансового сектору. Пакет валютної лібералізації вже закладений в оновлений макроекономічний прогноз НБУ, який передбачає зростання міжнародних резервів до майже $70 млрд у 2026 році.

Також ми зазначали , що головна новація стосується саме купівлі безготівкової іноземної валюти. До 11 серпня максимальна сума такої операції для населення становила 50 тис. грн на календарний місяць. Тепер українець може придбати безготівкову валюту вже на 200 тис. грн на місяць. Таким чином, доступний обсяг збільшився одразу в чотири рази. Йдеться саме про безготівкову валюту — наприклад, долари або євро, які купуються через мобільний застосунок чи інтернет-банкінг і зараховуються на валютний рахунок чи картку.

📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.