Послаблення обмежень підштовхне українців до купівлі валюти: експерт оцінив вплив на курс Сьогодні 12:02 — Валюта

Попит на іноземну валюту може зрости

Підвищення ліміту на купівлю безготівкової іноземної валюти може тимчасово посилити попит з боку населення. Водночас суттєвого тиску на гривню через це наразі не очікують.

Про це розповів фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Михайло Демків у коментарі РБК-Україна

Ваші гроші завжди під рукою. Оформлюйте дебетову картку швидко та просто за допомогою каталогу Finance.ua

Як нові правила можуть вплинути на попит

Із 11 серпня Національний банк збільшив місячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з 50 тис. до 200 тис. грн. У межах цієї суми громадяни також можуть купувати безготівкові банківські метали та цінні папери іноземних емітентів.

Крім того, регулятор збільшив ліміти на зняття готівки та розрахунки за кордоном, а також розширив можливості для здійснення окремих валютних переказів.

На думку Михайла Демківа, зміни можуть вплинути на поведінку населення, оскільки купівля валюти стане простішою, а частині операцій більше не знадобиться використання кількох банківських карток чи інших обхідних механізмів.

Читайте також Аналітики очікують зростання дисбалансів на валютному ринку в наступні місяці

«Певною мірою послаблення валютних обмежень спростить купівлю валюти чи розрахунки за кордоном, прибравши з операції зайві кроки», — зазначив експерт.

Водночас після набуття чинності новими правилами попит на іноземну валюту може зрости.

«Але варто очікувати й зростання попиту на валюту, особливо в перші тижні чи місяці після 11 серпня. Адже сама можливість купувати валюту навіть психологічно підштовхне людей до цього», — пояснив Демків.

Чому попит може зрости

За словами аналітика, йдеться передусім про відкладений попит. Після того як частина населення скористається розширеними можливостями для купівлі валюти, цей ефект поступово має послабитися.

''З часом, коли цей ''навіс'' гривні знизиться, обсяги безготівкової купівлі валюти населення повернуться до попередніх рівнів. Вочевидь на це і розраховує Нацбанк, прогнозуючи обсяг резервів на рівні майже 70 млрд доларів наприкінці 2026 року'', — вважає аналітик.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк України з 11 серпня 2026 року запроваджує масштабний пакет пом’якшення валютних обмежень. Зміни передусім розширюють можливості фізичних осіб, але також передбачають нові умови для бізнесу та фінансового сектору. Пакет валютної лібералізації вже закладений в оновлений макроекономічний прогноз НБУ, який передбачає зростання міжнародних резервів до майже $70 млрд у 2026 році.

Також ми зазначали , що головна новація стосується саме купівлі безготівкової іноземної валюти. До 11 серпня максимальна сума такої операції для населення становила 50 тис. грн на календарний місяць. Тепер українець може придбати безготівкову валюту вже на 200 тис. грн на місяць. Таким чином, доступний обсяг збільшився одразу в чотири рази. Йдеться саме про безготівкову валюту — наприклад, долари або євро, які купуються через мобільний застосунок чи інтернет-банкінг і зараховуються на валютний рахунок чи картку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.