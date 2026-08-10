Що буде з валютами цього тижня? Прогноз банкіра (відео) Сьогодні 18:10 — Валюта

Найімовірніше, наступного тижня офіційний курс долара триматиметься в межах 44,5-45,0 гривні, а євро — 51-51,7 гривні

Цього тижня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, а різких курсових стрибків не очікується. Водночас попит на валюту може перевищувати пропозицію через закупівлі пального енерготрейдерами та імпортерами, а ризики для українського експорту можуть скорочувати валютні надходження.

Про це розповів банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий у новому відео на нашому YouTube-каналі.

Що відбувається з валютним ринком

Стійкість гривні, за словами Лєсового, визначається не курсом у конкретний день чи попитом протягом одного тижня, а насамперед ресурсами Національного банку та його можливістю тривалий час покривати структурний дефіцит валюти без надмірного навантаження на міжнародні резерви.

Наразі ситуація залишається відносно сприятливою. Україна отримує значні обсяги міжнародної фінансової допомоги, а режим «керованої гнучкості» дає НБУ можливість згладжувати ситуативні дисбаланси.

Додатковим позитивним фактором є сезонне стримування цін на сільськогосподарську продукцію. Воно знижує загальний інфляційний тиск і не створює додаткового фундаментального поштовху для девальвації гривні.

Чому попит на валюту зростає

У середині серпня попит на валюту, як і раніше, може перевищувати пропозицію. Основними покупцями залишаються енерготрейдери та імпортери пального.

Нестабільна ситуація на Близькому Сході та коливання нафтових котирувань змушують компанії страхувати ризики. Вони купують валюту не лише для поточних контрактів, а й формують запас для майбутніх закупівель пального на випадок нового зростання цін.

Очікується, що Національний банк продовжить проводити значні валютні інтервенції, компенсуючи різницю між попитом та пропозицією. Водночас, за прогнозом банкіра, їхній обсяг навряд чи перевищить стандартні $800−900 млн на тиждень.

«У короткостроковій перспективі ця модель надійна. Але стійкість гривні залежить не лише від того, наскільки успішно НБУ продає валюту, а й від того, наскільки активно вона взагалі надходить в країну», — пояснив Лєсовий.

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Атаки на торговельні судна ускладнюють експорт української продукції. Втрата партій товару або затримки постачання означають меншу валютну виручку, скорочення пропозиції валюти на міжбанку та додаткову потребу в інтервенціях регулятора.

Наразі цей ризик не становить прямої загрози, оскільки Україна має значну зовнішню фінансову підтримку. Водночас міжнародна допомога не може повністю замінити нормальну роботу експорту. Якщо скорочення валютних надходжень триватиме довго, можливості НБУ для маневру поступово звужуватимуться.

Додатковим фактором залишаються ризики на внутрішньому паливному ринку. Зростання вартості пального впливає на транспортні витрати, виробництво та послуги, а відтак може поступово формувати інфляційні ризики.

Чи загрожує гривні осінній обвал

Інформаційний простір традиційно супроводжуватиме осінь прогнозами щодо можливого нового наступу, надзвичайно важкої зими та обвалу гривні.

Однак, як зазначає банкір, за чотири з половиною роки війни подібні побоювання жодного разу не призвели до валютної катастрофи.

Водночас вони можуть спричинити короткострокову нервозність на готівковому ринку. Частина громадян може купувати валюту незалежно від її ціни, що тимчасово збільшуватиме спреди між купівлею та продажем.

Що відбувається із золотом

Ринок зафіксував найбільше тижневе зростання за останні місяці, а золото утримує рівень понад $4200 за унцію. Серед причин називаються зниження цін на нафту та очікування зміни ставок Федеральної резервної системи США.

Здешевлення енергоносіїв зменшує побоювання щодо інфляції та тривалого утримання високих процентних ставок. Водночас високі ставки зазвичай знижують привабливість золота, оскільки цей актив не приносить процентного доходу.

Аналітики фінансової платформи Marex прогнозують розширення торгового коридору для золота у серпні та вважають цей актив дедалі привабливішим для інвестицій.

Яким буде курс долара та євро протягом цього тижня, дивіться нашому YouTube-каналі:

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