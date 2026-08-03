Золото, долар та євро! Скільки коштує валюта та дорогоцінні метали? Прогноз банкіра (відео) Сьогодні 17:40 — Валюта

На початку серпня валютний ринок може отримати додатковий тиск

На початку серпня валютний ринок перебуватиме під впливом попиту з боку імпортерів енергоресурсів, підготовки бізнесу до осінньо-зимового періоду та воєнних ризиків. Водночас різких курсових стрибків не очікується, оскільки Національний банк має достатньо інструментів для згладжування коливань.

Про це розповів банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua

Що тиснутиме на курс валют

Одним із факторів тиску на гривню може стати попит з боку імпортерів енергоресурсів. Нестабільність світових цін на нафту змушує компанії завчасно купувати валюту для майбутніх розрахунків та створювати запас коштів.

Ще одним фактором є підготовка до зими. Бізнес закуповує резервне енергетичне обладнання, пальне, генератори та комплектуючі, що збільшує кількість заявок на купівлю валюти. Водночас йдеться переважно про економічно обґрунтований попит, а не про панічні настрої.

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Найбільш непередбачуваним фактором залишається воєнна ситуація. Атаки на енергетичну, транспортну та логістичну інфраструктуру можуть створювати додаткові потреби в імпорті. А пошкодження експортних маршрутів здатне тимчасово скорочувати валютні надходження від продажу українських товарів за кордон.

У таких умовах Національний банк відіграватиме роль своєрідного «запобіжника». У разі надмірного дефіциту валюти регулятор може виходити на міжбанківський ринок з інтервенціями.

Це дозволяє задовольнити частину попиту та не допустити ситуації, коли короткострокова нестача валюти починає додатково посилювати девальваційні очікування.

Чи варто переводити заощадження у валюту

На валютний ринок може впливати й зростання цін на пальне. Воно здатне призвести до подорожчання продуктів, доставки та послуг. Частина заощаджень у такому разі потенційно може перейти у валюту.

Однак, на думку банкіра, масштаби такого процесу будуть обмеженими. Гривневі депозити та облігації внутрішньої державної позики залишаються конкурентами готівкової валюти. Поки ставки за цими інструментами забезпечують дохідність, вищу за поточну інфляцію, зберігання коштів у гривні залишається раціональною стратегією.

Тому передумов для масового збільшення попиту на долар чи євро наразі немає.

Що відбувається із золотом

Облікова ціна Національного банку за грам чистого золота 999,9 проби становить понад 5,8 тис. грн.

У 2026 році волатильність золота значно вища, ніж п’ять-шість років тому. У січні ціна металу сягала історичних максимумів — понад $5500 за унцію, а влітку скоригувалася до близько $4000−4200.

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За брухт 585 проби у скупках і ломбардах у середньому пропонують від 3,2 тис. до 4,5 тис. грн за грам. Вартість залежить від проби: чим вона вища, тим ближча ціна до вартості чистого металу.

На початок серпня 2026 року грамовий зливок у більшості банків коштував від 6,2 тис. грн до майже 8 тис. грн.

Яким буде курс долара та євро 3−9 серпня

За прогнозом Лєсового, протягом 3−9 серпня курс долара на міжбанківському ринку, ймовірно, коливатиметься в межах 44,60−45,20 грн. Євро перебуватиме у діапазоні 50,80−51,50 грн.

На готівковому ринку діапазон буде дещо іншим. Долар, за оцінкою банкіра, триматиметься в межах 44,80−45 грн, а євро — 51−51,50 грн.

Середні тижневі курсові відхилення становитимуть близько 1−1,5% від стартового курсу тижня. Тобто різких стрибків не очікується — ринок, імовірно, рухатиметься поступово.

На курс євро додатково впливатиме ситуація на міжнародному ринку. Очікується, що пара євро/долар перебуватиме в межах 1,135−1,155, що не створюватиме передумов для різких змін вартості європейської валюти в Україні.

Таким чином, на початку серпня валютний ринок може отримати додатковий тиск від імпортерів енергоресурсів, підготовки до зими та воєнних ризиків. Водночас Національний банк зберігатиме можливість впливати на ситуацію за допомогою валютних інтервенцій.

За прогнозом Лєсового, навіть за одночасного посилення кількох ризиків різких курсових рухів очікувати не варто.

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