0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Валюта
144
Гривня повернулася до зміцнення
Гривня повернулася до зміцнення
Протягом 27−31 липня офіційний курс гривні до долара демонстрував помірні коливання. На початку тижня гривня поступово послаблювалася: курс зріс із 44,8086 грн/$ до 44,9277 грн/$29 липня, що стало максимальним значенням за цей період. Однак уже в другій половині тижня ситуація змінилася — гривня почала відновлювати позиції. Таким чином, попри локальне послаблення в середині тижня, за підсумками п’яти торгових днів гривня навіть зміцнилася: офіційний курс долара знизився на 11,7 копійки, або приблизно на 0,26%.
Про це Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.
«Гривня повернулася до зміцнення», — зазначила експертка.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:
  • 27 липня — 44,8086 грн/$;
  • 28 липня — 44,8568 грн/$;
  • 29 липня — 44,9277 грн/$;
  • 30 липня — 44,8789 грн/$;
  • 31 липня — 44,6916 грн/$.
Готівковий валютний ринок протягом тижня, що минув, на старті мав середні курси продажу долара в діапазоні 45,05 грн/$, а купівлі — 44,54 грн/$, а після незначного підвищення у вівторок і середу ринок перейшов до поступової корекції. Уже в четвер котирування опустилися до 44,48−44,99 грн/$, а в п’ятницю середні курси знизилися ще більше — до 44,43−44,95 грн/$.
Тож тиждень завершився зниженням як курсів купівлі, так і продажу долара: від понеділка до п’ятниці долар подешевшав приблизно на 11 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Це свідчить про поступове послаблення девальваційного тиску в готівковому сегменті та відсутність ажіотажного попиту з боку населення. Була відсутня потреба суттєво підвищувати котирування, оскільки пропозиція валюти залишалася достатньою, а спред між курсами купівлі та продажу зберігався у звичних межах.

Курс на міжбанку

Протягом 27−31 липня на міжбанківському валютному ринку спостерігалися помірні коливання курсу — приблизно в межах 26 копійок між мінімальними та максимальними значеннями.
На початку тижня долар поступово дорожчав: якщо торги в понеділок відкрилися на рівні 44,83 грн/$ і завершилися на 44,90 грн/$, то у вівторок котирування вже тестували психологічну позначку 45,00 грн/$, досягнувши внутрішньоденного максимуму 45,01 грн/$, а закриття відбулося на рівні 44,98 грн/$. Це свідчило про переважання попиту на валюту в першій половині тижня.
Втім, уже із середи ринкові настрої змінилися. Незважаючи на відкриття торгів на максимальному для дня рівні 44,98 грн/$, упродовж сесії долар поступово дешевшав, а торги завершилися на позначці 44,93 грн/$. Ця тенденція посилилася в четвер і п’ятницю: курс закриття знизився відповідно до 44,70 грн/$ та 44,67 грн/$, причому в останній торговий день тижня ринок відкрився ще нижче — на рівні 44,60 грн/$.
Читайте також
За підсумками останнього липневого тижня Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку $1,138 млрд, що стало найбільшим обсягом валютних інтервенцій за останні три тижні, проте не рекордним. Порівняно з попереднім тижнем обсяг продажу зріс приблизно на $124 млн, або 12,2%, після $1,014 млрд 20−24 липня. Водночас він лише незначно перевищив показник 13−17 липня, коли регулятор продав $1,074 млрд.
Така динаміка свідчить, що Національний банк продовжує активно компенсувати структурний дефіцит валюти на міжбанківському ринку, підтримуючи баланс між попитом і пропозицією. Незважаючи на збільшення інтервенцій, їхній обсяг уже кілька тижнів поспіль утримується поблизу позначки $1 млрд на тиждень, що вказує на збереження сталого попиту на іноземну валюту з боку імпортерів та бізнесу. Регулятор фактично підтримує однаковий рівень присутності на ринку, не допускаючи різких курсових коливань і забезпечуючи прогнозованість валютної динаміки в умовах режиму керованої гнучкості.
Місце для вашої реклами

Прогноз на тиждень

Протягом першого тижня серпня валютний ринок, найімовірніше, залишатиметься у режимі помірних коливань. Після того як наприкінці липня гривня змогла відіграти частину втрат на ринку, фундаментальних передумов для різкого зростання курсу долара наразі не спостерігається. Найімовірніше, торги проходитимуть у межах сформованого останніми тижнями діапазону з незначними щоденними відхиленнями.
Рішення Національного банку від 30 липня підвищити облікову ставку до 15,5% є важливим сигналом для ринку про готовність регулятора й надалі проводити жорстку монетарну політику для стримування інфляції та підтримки привабливості гривневих інструментів. Вища облікова ставка повинна сприяти збереженню високої дохідності депозитів і державних облігацій у гривні та зменшуватиме стимули для переходу населення та бізнесу у валюту.
Читайте також
Основним чинником курсової динаміки й надалі залишатиметься баланс попиту та пропозиції валюти на міжбанківському ринку. Попит з боку імпортерів, потреби бізнесу в розрахунках за зовнішньоекономічними контрактами та сезонне пожвавлення закупівель напередодні осені продовжуватимуть тиснути на гривню.
Не менш важливими залишатимуться й зовнішні фактори. На валютний ринок традиційно впливатимуть темпи надходження міжнародної фінансової допомоги, стан міжнародних резервів, експортна виручка аграрного сектору, а також безпекова ситуація. Саме новини щодо зовнішнього фінансування або суттєві зміни воєнних ризиків здатні визначити короткостроковий настрій учасників ринку значно сильніше, ніж внутрішні макроекономічні чинники.
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаВалютний ринокВалютні операціїГотівковий курс
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems