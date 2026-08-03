Протягом 27−31 липня офіційний курс гривні до долара демонстрував помірні коливання. На початку тижня гривня поступово послаблювалася: курс зріс із 44,8086 грн/$ до 44,9277 грн/$29 липня, що стало максимальним значенням за цей період. Однак уже в другій половині тижня ситуація змінилася — гривня почала відновлювати позиції. Таким чином, попри локальне послаблення в середині тижня, за підсумками п’яти торгових днів гривня навіть зміцнилася: офіційний курс долара знизився на 11,7 копійки, або приблизно на 0,26%.
Про це Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.
«Гривня повернулася
до зміцнення», — зазначила експертка.
Готівковий валютний ринок
протягом тижня, що минув, на старті мав
середні курси продажу долара в діапазоні
45,05 грн/$, а купівлі — 44,54 грн/$, а після
незначного підвищення у вівторок і
середу ринок перейшов до поступової
корекції. Уже в четвер котирування
опустилися до 44,48−44,99 грн/$, а в п’ятницю
середні курси знизилися ще більше — до
44,43−44,95 грн/$.
Тож тиждень завершився
зниженням як курсів купівлі, так і
продажу долара: від понеділка до п’ятниці
долар подешевшав приблизно на 11 копійок
у купівлі та на 10 копійок у продажу. Це
свідчить про поступове послаблення
девальваційного тиску в готівковому
сегменті та відсутність ажіотажного
попиту з боку населення. Була відсутня
потреба суттєво підвищувати котирування,
оскільки пропозиція валюти залишалася
достатньою, а спред між курсами купівлі
та продажу зберігався у звичних межах.
Курс на міжбанку
Протягом
27−31 липня на міжбанківському валютному
ринку спостерігалися помірні коливання
курсу — приблизно в межах 26 копійок між
мінімальними та максимальними значеннями.
На початку тижня долар поступово
дорожчав: якщо торги в понеділок
відкрилися на рівні 44,83 грн/$ і завершилися
на 44,90 грн/$, то у вівторок котирування
вже тестували психологічну позначку
45,00 грн/$, досягнувши внутрішньоденного
максимуму 45,01 грн/$, а закриття відбулося
на рівні 44,98 грн/$. Це свідчило про
переважання попиту на валюту в першій
половині тижня.
Втім, уже із середи
ринкові настрої змінилися. Незважаючи
на відкриття торгів на максимальному
для дня рівні 44,98 грн/$, упродовж сесії
долар поступово дешевшав, а торги
завершилися на позначці 44,93 грн/$. Ця
тенденція посилилася в четвер і п’ятницю:
курс закриття знизився відповідно до
44,70 грн/$ та 44,67 грн/$, причому в останній
торговий день тижня ринок відкрився ще
нижче — на рівні 44,60 грн/$.
За
підсумками останнього липневого тижня
Національний банк продав на міжбанківському
валютному ринку $1,138 млрд, що стало
найбільшим обсягом валютних інтервенцій
за останні три тижні, проте не рекордним.
Порівняно з попереднім тижнем обсяг
продажу зріс приблизно на $124 млн, або
12,2%, після $1,014 млрд 20−24 липня. Водночас
він лише незначно перевищив показник
13−17 липня, коли регулятор продав $1,074
млрд.
Така
динаміка свідчить, що Національний банк
продовжує активно компенсувати
структурний дефіцит валюти на
міжбанківському ринку, підтримуючи
баланс між попитом і пропозицією.
Незважаючи на збільшення інтервенцій,
їхній обсяг уже кілька тижнів поспіль
утримується поблизу позначки $1 млрд на
тиждень, що вказує на збереження сталого
попиту на іноземну валюту з боку
імпортерів та бізнесу. Регулятор фактично
підтримує однаковий рівень присутності
на ринку, не допускаючи різких курсових
коливань і забезпечуючи прогнозованість
валютної динаміки в умовах режиму
керованої гнучкості.
Протягом
першого тижня серпня валютний ринок,
найімовірніше, залишатиметься у режимі
помірних коливань. Після того як
наприкінці липня гривня змогла відіграти
частину втрат на ринку, фундаментальних
передумов для різкого зростання курсу
долара наразі не спостерігається.
Найімовірніше, торги проходитимуть у
межах сформованого останніми тижнями
діапазону з незначними щоденними
відхиленнями.
Рішення
Національного банку від 30 липня підвищити
облікову ставку до 15,5% є важливим сигналом
для ринку про готовність регулятора й
надалі проводити жорстку монетарну
політику для стримування інфляції та
підтримки привабливості гривневих
інструментів. Вища облікова ставка
повинна сприяти збереженню високої
дохідності депозитів і державних
облігацій у гривні та зменшуватиме
стимули для переходу населення та
бізнесу у валюту.
Основним чинником курсової
динаміки й надалі залишатиметься баланс
попиту та пропозиції валюти на
міжбанківському ринку. Попит з боку
імпортерів, потреби бізнесу в розрахунках
за зовнішньоекономічними контрактами
та сезонне пожвавлення закупівель
напередодні осені продовжуватимуть
тиснути на гривню.
Не
менш важливими залишатимуться й зовнішні
фактори. На валютний ринок традиційно
впливатимуть темпи надходження
міжнародної фінансової допомоги, стан
міжнародних резервів, експортна виручка
аграрного сектору, а також безпекова
ситуація. Саме новини щодо зовнішнього
фінансування або суттєві зміни воєнних
ризиків здатні визначити короткостроковий
настрій учасників ринку значно сильніше,
ніж внутрішні макроекономічні чинники.