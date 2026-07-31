НБУ готує новий пакет валютної лібералізації Сьогодні 10:31 — Валюта

НБУ завершив основну частину консультацій із МВФ

Національний банк України завершує погодження з Міжнародним валютним фондом нового пакета валютної лібералізації, який передбачає пом’якшення обмежень для бізнесу, фізичних осіб і фінансового ринку.

Про це під час пресбрифінгу повідомив голова НБУ Андрій Пишний, передає Delo.ua.

За його словами, регулятор уже завершив основну частину консультацій із МВФ і найближчим часом планує остаточно затвердити відповідні рішення.

«Одна із новин полягає в тому, що найближчим часом вже буде фіналізовано та остаточно ухвалено рішення. Ми завершили значну частину перемовин і обговорень з нашими колегами з Міжнародного валютного фонду. Буде оприлюднено значний пакет валютної лібералізації, який торкнеться фізичних осіб, у тому числі підприємств», — зазначив Пишний.

Які зміни передбачає пакет

Підготовлений пакет передбачає розширення можливостей для українського бізнесу щодо проведення зовнішньоекономічних і фінансових операцій.

Для фізичних осіб НБУ планує пом’якшити обмеження на валютно-обмінні операції та транскордонні перекази.

Для фінансового ринку регулятор планує уточнити умови роботи фінансових установ у межах наступного етапу валютної лібералізації.

Коли оприлюднять рішення

Поступове скасування валютних обмежень залишається одним із пріоритетів НБУ з 2023 року, коли регулятор розпочав поетапний перехід до більш гнучкої валютної політики.

За словами Пишного, нові кроки відповідають макроекономічному прогнозу та мають підтримати українське виробництво й економічне зростання. Деталі пакета та відповідні нормативні акти НБУ планує оприлюднити найближчими днями.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5%.

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