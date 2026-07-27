Долар по 45 грн чи більше? Прогноз досвідченого банкіра про курс валют Сьогодні 17:10 — Валюта

На валютному ринку не очікується різких змін

Чого чекати від курсу долара та євро наприкінці липня та на початку серпня? Чи варто очікувати різких коливань на валютному ринку, скільки валюти може продати Національний банк для підтримки гривні та як на курс впливають світові ціни на нафту й ситуація на Близькому Сході? Про це розповів банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий у новому відео на нашому YouTube-каналі.

На валютному ринку не очікується різких змін

За словами банкіра, наразі немає вагомих причин для суттєвого дисбалансу між попитом і пропозицією валюти. Ринок продовжує працювати у відносно вузькому коридорі, а щоденні зміни курсу мають ситуативний характер і не свідчать про формування нового тренду.

Водночас міжбанк і готівковий сегмент продовжують поступово зближуватися. Курсовий розрив між ними залишатиметься невеликим. А це, за словами банкіра, свідчить про одне — паніки на ринку немає й не очікується.

На готівковому ринку ажіотажного попиту також не прогнозується. Банки та обмінники працюватимуть у звичайному режимі, населення не поспішатиме скуповувати валюту про запас.

Одним із ключових факторів стабільності валютного ринку залишається політика Національного банку. Регулятор продовжує компенсувати дефіцит валюти на міжбанківському ринку за допомогою інтервенцій. Основний попит формують імпортери пального, обладнання та інших товарів, однак наразі він лише незначно перевищує пропозицію.

За прогнозом Тараса Лєсового, протягом тижня обсяг валютних інтервенцій НБУ може становити від 800 до 900 млн доларів. Додатковими чинниками підтримки гривні він називає міжнародну фінансову допомогу та відносно стабільну інфляцію.

Що може тиснути на гривню

Найбільшою потенційною загрозою залишатимуться ціни на пальне. І цього тижня їхнє зростання відчув кожен водій. Банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий каже, що Україна залежить від імпорту нафтопродуктів, тому зростання світових котирувань швидко збільшує потребу бізнесу в іноземній валюті.

Ринок енергоносіїв залишається чутливим до ситуації на Близькому Сході. Якщо Ормузька протока залишатиметься відкритою, а країни ОПЕК збільшуватимуть видобуток, світові ціни можуть поступово стабілізуватися — і для українського ринку це був би позитивний сигнал.

Однак є й зворотний бік: атаки на паливну, транспортну та логістичну інфраструктуру можуть послабити цей ефект. І навіть якщо світове пальне почне дешевшати, українські ціни можуть залишатися незмінними через додаткові витрати на безпеку, транспортування та відновлення пошкоджених об’єктів.

Що відбувається із золотом та сріблом

За словами банкіра, золото продовжує утримуватися поблизу позначки 4000 доларів за унцію, тоді як срібло демонструє активніше зростання. На ціни впливають очікування щодо подальших рішень Федеральної резервної системи США, економічні показники американської економіки та геополітична напруга на Близькому Сході.

Яким може бути курс долара та євро

За прогнозом Лєсового, на початку серпня долар навряд чи перевищить позначку 45 грн. Очікуваний діапазон курсу американської валюти становить 44,6−45 грн, тоді як євро може перебувати в межах 50,8−51,5 грн.

Також банкір прогнозує, що різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку залишатиметься мінімальною — близько 10−15 копійок, а середні тижневі коливання не перевищуватимуть 1−1,5%.

Детальний прогноз банкіра дивіться на YouTube-каналі Finance.ua:

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