Долар та євро зміняться в ціні у серпні! Банкір спрогнозував ситуацію на валютному ринку (відео) Сьогодні 10:10 — Валюта

Серпень навряд чи стане місяцем повного валютного «штилю»

Чи варто очікувати різких коливань курсу долара та євро у серпні, які чинники впливатимуть на валютний ринок та чи здатні міжнародна допомога, ціни на пальне, інфляція і сфера безпеки змінити ситуацію. На ці та інші питання відповів віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua.

Курс долара та євро у серпні

За словами Сергія Мамедова, у серпні валютний ринок, найімовірніше, продовжить липневі тенденції. За базовим сценарієм різких курсових потрясінь або неконтрольованих стрибків не очікується, якщо не відбудеться суттєвого погіршення безпекової ситуації або потужних зовнішніх шоків, зокрема ще більшого загострення на Близькому Сході та стрімкого зростання світових цін на нафту.

44,70−45,70 грн, а курс євро у ширшому діапазоні від 51 до 52,50 грн. Базовий прогноз передбачає, що курс долара у серпні перебуватиме в межах, а курс євро у ширшому діапазоні

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За словами експерта, курс долара в Україні формується в умовах режиму «керованої гнучкості». Це своєрідна «гібридна» система, у якій ринковий попит і пропозиція поєднуються з активною присутністю Національного банку. Він не фіксує курс на одному рівні, але й не кидає його напризволяще. Регулятор згладжує надмірні коливання і намагається не допустити різких курсових шоків.

Натомість курс євро залежить одразу від двох складників: вартості гривні щодо долара та співвідношення євро і долара на світових ринках. Якщо пара євро-долар перебуватиме в межах 1,14−1,16, то український курс євро, найімовірніше, залишатиметься у прогнозованому нами коридорі. Саме тому долар і євро не завжди рухаються синхронно. Долар може дещо зростати, а євро водночас знижуватися. Або навпаки.

Які ризики можуть вплинути на курс

За прогнозом банкіра, в серпні на валютний ринок тиснутиме низка чинників.

У другій половині місяця традиційно зростає попит бізнесу на валюту через підготовку до осінньо-зимового періоду, закупівлю енергоресурсів, пального та обладнання. Частина компаній також може формувати додаткові валютні резерви як страховку від можливого подорожчання імпорту чи логістичних ускладнень.

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Оскільки Україна залежить від імпорту нафтопродуктів, будь-яке підвищення світових цін на нафту автоматично збільшує потребу імпортерів у валюті. Мамедов зазначає, що паливний ринок уже кілька місяців дуже чутливо реагує на події на Близькому Сході. Загострення бойових дій, ризики для морської логістики або розмови про можливе блокування Ормузької протоки швидко впливають на нафтові котирування, а відтак, і на валютний ринок.

Вплив інфляції на валютний ринок

За прогнозом, у серпні місячна інфляція перебуватиме у вузькому діапазоні від дефляції на рівні 0,3% до інфляції близько 0,3%. Сезонне збільшення пропозиції овочів, фруктів та іншої сільськогосподарської продукції може частково компенсувати подорожчання окремих імпортних товарів і логістики.

Водночас головною «розвилкою» для цінової динаміки залишатиметься ситуація на паливному ринку. Якщо вартість нафти зростатиме, це може вплинути на логістику, імпортні товари та загальний рівень цін.

Водночас, за словами Мамедова, гривневі депозити залишаються достатньо вигідним інструментом збереження коштів від знецінення.

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Він зазначив, що серпень навряд чи стане місяцем повного валютного «штилю», однак і передумов для масштабної курсової «негоди» наразі немає.

Попит імпортерів може зрости, паливний чинник залишатиметься одним із найчутливіших, а безпекові події й надалі впливатимуть на поведінку громадян та бізнесу. Водночас міжнародна допомога, значні міжнародні резерви, валютні інтервенції Національного банку та режим «керованої гнучкості» залишаються ключовими стабілізаторами ринку.

Детальніше про те, чому саме такими є прогнози на серпень, як можуть поводитися долар і євро та які фактори визначатимуть ситуацію на валютному ринку найближчим часом, дивіться на нашому YouTube-каналі 👇

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