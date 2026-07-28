Аналітики прогнозують помірну девальвацію гривні у другому півріччі Сьогодні 11:04 — Валюта

ICU зберігає прогноз курсу гривні на кінець року на рівні 45,8 грн за долар.

Національний банк України минулого тижня незначно скоротив обсяги валютних інтервенцій, намагаючись звузити діапазон коливання курсу гривні.

Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

НБУ продав понад $1 млрд за тиждень

Минулого тижня НБУ продав на міжбанківському ринку понад $1 млрд. Це лише на 5% менше, ніж тижнем раніше.

Завдяки інтервенціям регулятор утримував офіційний курс гривні переважно в діапазоні 44,7−44,8 грн за долар. За підсумками тижня курс долара зріс на 0,3% до 44,81 грн за долар.

За підсумками тижня курс долара зріс на 0,3%, icu.ua

Зниження обсягів інтервенцій відбулося на тлі скорочення дефіциту валюти на ринку. Це стало можливим насамперед завдяки збільшенню її пропозиції за майже незмінних обсягів купівлі.

На міжбанківському валютному ринку чиста купівля валюти скоротилася на 16% до $564 млн, а в роздрібному сегменті на 29%, до $33 млн.

На міжбанківському валютному ринку чиста купівля валюти скоротилася на 16%, icu.ua

Забезпечте собі спокій з депозитом, який працює на вас. Обирайте з безлічі варіантів у каталозі депозитів на Finance.ua за посиланням.

В ICU очікують зростання валютних інтервенцій

В ICU зазначають, що після затвердження першого перегляду програми МВФ НБУ, ймовірно, намагається звузити діапазон коливання курсу гривні.

Водночас такий підхід потребує значних валютних інтервенцій, рівень яких залишається суттєво вищим за комфортний для регулятора.

Читайте також Долар по 45 грн чи більше? Прогноз досвідченого банкіра про курс валют

Аналітики також звертають увагу, що через численні пошкодження портової інфраструктури найближчими тижнями можуть скоротитися обсяги валютної виручки, а отже, і пропозиція іноземної валюти. Це може призвести до збільшення її дефіциту на ринку.

В ICU не виключають, що до кінця літа НБУ буде змушений дещо наростити обсяги валютних інтервенцій. Водночас очікувані надходження міжнародної фінансової допомоги, на думку аналітиків, мають повністю компенсувати ці витрати до кінця року.

Що відомо про оновлений прогноз МВФ для України

Рада директорів МВФ затвердила перший перегляд програми EFF для України, що розрахована на 48 місяців. Це дозволило перерахувати другий транш кредиту обсягом $690 млн. У меморандумі МВФ розкрив деталі власного макроекономічного прогнозу для України.

Економіка, інфляція та курс гривні

За оцінками МВФ, у 2026 році економіка України зросте на 1−1,6%, що трохи нижче за показник минулого року, який становив 1,8%. Прогноз було сформовано ще до початку масштабних руйнувань портової інфраструктури, які створюють додаткові ризики для економічного зростання.

Прогноз інфляції на кінець року погіршено до 10,5% із 7,5%, очікуваних у лютому. У МВФ пояснюють це насамперед різким подорожчанням пального через війну між Іраном та Ізраїлем.

Читайте також Дефіцит кадрів і зростання безробіття: МВФ дав новий прогноз для України

Фонд також очікує, що облікова ставка НБУ залишатиметься на рівні 15% до 2027 року.

Середньорічний курс гривні МВФ прогнозує на рівні 44,5 грн за долар, тоді як у лютому очікував 44,9 грн за долар.

В ICU вважають прогнози МВФ загалом консервативними, оскільки вони передбачають збереження макроекономічної та фінансової стабільності завдяки міжнародній фінансовій підтримці.

Водночас інвесткомпанія зберігає власний прогноз економічного зростання на рівні 0,8% у 2026 році. Щодо інфляції, аналітики налаштовані більш оптимістично та вважають, що її рівень не досягне двозначних показників.

Крім того, в ICU очікують, що НБУ й надалі орієнтуватиметься на курсові параметри, близькі до прогнозу МВФ. Це, на їхню думку, означає подальшу помірну девальвацію гривні у другому півріччі.

Інвесткомпанія зберігає прогноз курсу гривні на кінець року на рівні 45,8 грн за долар.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.