Дефіцит кадрів і зростання безробіття: МВФ дав новий прогноз для України Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

Завдання держави сьогодні – скоротити розрив між навичками людей і потребами бізнесу

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, рівень безробіття в Україні у 2027 році становитиме 11,3%. Для порівняння, у 2025 році цей показник оцінюється на рівні 11,6%, а у 2026 році — 10,2%.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Кількість зареєстрованих безробітних скорочується

Станом на кінець червня 2026 року в Україні було зареєстровано 93,1 тис. безробітних. Це на 2,2% менше, ніж роком раніше, та на 1,3% менше, ніж у травні.

Загалом у першому півріччі 2026 року статус безробітного мали 220,6 тис. осіб, що на 2,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Водночас Гетманцев звернув увагу на відмінності в методології оцінки. МВФ визначає рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці, тоді як офіційна статистика охоплює лише громадян, які зареєструвалися як безробітні. Тому скорочення кількості зареєстрованих безробітних не означає, що всі вони працевлаштувалися. Статус безробітного може бути припинений, зокрема через вступ на навчання, призначення пенсії або за заявою самої людини.

На ринку праці зберігається дефіцит кадрів

На кінець червня у базі Державної служби зайнятості налічувалося 63,2 тис. вакансій. Це приблизно дві вакансії на кожних трьох зареєстрованих безробітних.

Попри це роботодавці й надалі відчувають дефіцит працівників, насамперед кваліфікованих. Однією з причин залишається невідповідність навичок шукачів роботи вимогам роботодавців.

Ситуація в регіонах

Порівняно з червнем 2025 року кількість зареєстрованих безробітних найбільше зросла в Івано-Франківській області на 19,4%, Тернопільській на 16,2%, Чернівецькій на 12%, Львівській на 10% та Волинській на 7,2%.

Водночас у Рівненській області показник скоротився на 9,1%, у Полтавській на 6,9%, а в Київській на 4,6%.

За словами Гетманцева, на таку динаміку можуть впливати переміщення населення між регіонами, структура місцевої економіки та попит роботодавців.

Інфографіка: Данило Гетманцев

«Завдання держави сьогодні — скоротити розрив між навичками людей і потребами бізнесу. Держзамовлення на підготовку фахівців і програми перенавчання мають формуватися відповідно до реального попиту в регіонах та економіці загалом. Проте лише підготовки або перепідготовки недостатньо. Людям потрібні робочі місця, а бізнесу — ресурси для розширення. Забезпечити доступні кредити, чесну конкуренцію та зрозумілі правила найму — важливий спосіб конвертувати навички людей у реальне зростання ВВП», — підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що під час повномасштабної війни частка жінок серед безробітних в Україні зросла до 81%.

Також Finance.ua з посиланням на дані Державної служби статистики писав , що середньомісячна заробітна плата у І кварталі 2026 року становила 28 885 грн. У чоловіків — 33 798 грн, а в жінок — 24 791 грн. Різниця становить майже 10 тис. грн. Найбільший розрив на користь чоловіків у середньомісячній номінальній заробітній платі між чоловіками та жінками спостерігався у сферах:

47,1% - мистецтва, спорту, розваг і відпочинку;

38,7% - фінансової та страхової діяльності;

37,8% - інформації та телекомунікацій.

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