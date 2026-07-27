Скільки коштує контракт у 2026/27 навчальному році: рейтинг найдорожчих університетів України Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Найдорожче навчання пропонують American University Kyiv (AUK) та Київська школа економіки (KSE).

В Україні оприлюднили вартість навчання за контрактом на 2026/2027 навчальний рік. Найдорожчі освітні програми пропонують приватні університети, де вартість окремих спеціальностей перевищує 300 тис. грн на рік. Серед державних закладів найвищі ціни встановили медичні університети.

Про це повідомляє портал «Освіта.UA».

Які університети мають найдорожчі контракти

Найдорожче навчання пропонують American University Kyiv (AUK) та Київська школа економіки (KSE). Вартість окремих англомовних програм із бізнесу, ІТ та аналізу даних у цих закладах перевищує 300 тис. грн на рік.

Найдорожче навчання в державних вишах

Серед державних закладів вищої освіти найдорожчий контракт пропонує Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.

Навчання за освітньою програмою «Медицина» з поглибленим вивченням англійської мови коштує 134,1 тис. грн на рік.

Друге місце посідає Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, де навчання за спеціальністю «Стоматологія» обійдеться у 130 тис. грн на рік.

Для порівняння, у Національному медуніверситеті ім. О. О. Богомольця контракт на стоматологію становить 105 тис. грн на рік, а в Буковинському державному медичному університеті — 89 тис. грн.

Серед державних університетів найдорожчою технічною спеціальністю є освітня програма «Комп'ютерні науки (Системи штучного інтелекту)» у Національному університеті «Львівська політехніка». Рік навчання за цією програмою коштує 100 тис. грн.

До п’ятірки державних закладів вищої освіти з найвищою вартістю контракту увійшли:

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця — до 134,1 тис. грн на рік;

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького — до 130 тис. грн;

Національний університет «Києво-Могилянська академія» — до 110 тис. грн;

Національний університет «Львівська політехніка» — до 100 тис. грн;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — до 97,1 тис. грн.

Які спеціальності залишаються найдорожчими

Найдорожчими спеціальностями в Україні залишаються медицина, стоматологія, окремі програми з навчанням англійською мовою, а також ІТ, бізнес та міжнародні освітні програми приватних університетів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua проаналізував , як змінювалася вартість навчання за останні роки.

Також Finance.ua розповідав , що в Україні восени 2026 року розпочнуть пілотне тестування нової моделі державної підсумкової атестації (ДПА). Участь у ньому візьмуть близько 2 тис. учнів 10-х класів, а в перспективі результати такого оцінювання можуть стати основою для вступу до закладів вищої освіти. Учасниками пілотного проєкту стануть десятикласники, які завершили здобуття базової середньої освіти після 9 класу.

Також ми писали , що в Україні запроваджують нові державні стипендії у розмірі 10 тис. грн на місяць для двох категорій отримувачів — найкращих науковців та талановитих студентів, які покажуть високі результати на НМТ-2026 і вступлять до українських вишів. Програма передбачає підтримку як для розвитку науки, так і для заохочення молоді залишатися навчатися в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.