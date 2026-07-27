В Україні восени розпочнуть пілотне тестування нової моделі державної підсумкової атестації Сьогодні 07:34

Учасниками пілотного проєкту стануть десятикласники, які завершили здобуття базової середньої освіти після 9 класу.

В Україні восени 2026 року розпочнуть пілотне тестування нової моделі державної підсумкової атестації (ДПА). Участь у ньому візьмуть близько 2 тис. учнів 10-х класів, а в перспективі результати такого оцінювання можуть стати основою для вступу до закладів вищої освіти.

Про це в інтерв’ю « Освіторії » повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Як проходитиме пілотне тестування

Учасниками пілотного проєкту стануть десятикласники, які завершили здобуття базової середньої освіти після 9 класу.

Під час тестування оцінюватимуть знання з двох освітніх галузей:

мовно-літературної;

математичної.

У майбутньому перелік планують розширити, додавши природничу, історичну та іншомовну освітні галузі.

ДПА поєднає електронний і паперовий формати

Нова модель ДПА поєднуватиме електронний і паперовий формати. Завдання, які можна перевірити автоматично, учні виконуватимуть на спеціальній онлайн-платформі. Зокрема, це стосуватиметься математичних обчислень, лексичних вправ і аналізу текстів.

Водночас розгорнуті письмові відповіді, власні висловлювання та задачі, де потрібно показати хід розв’язання, школярі виконуватимуть на папері. Такі роботи перевірятимуть учителі.

В УЦОЯО кажуть, що результати пілотного тестування будуть доступні лише навчальним закладам, тоді як на інших рівнях використовуватимуть лише узагальнену статистику.

Як зміниться вступ до вишів

За словами Тетяни Вакуленко, остаточну модель державної підсумкової атестації для випускників 12-х класів ще розробляють, адже профільна старша школа поки не запрацювала. Водночас уже відомо, що всі учні складатимуть мовно-літературний і математичний блоки на базовому рівні, а профільні предмети — відповідно до обраного напряму навчання.

У перспективі результати нової ДПА планують зробити основним інструментом для вступу до закладів вищої освіти без додаткових вступних іспитів.

Для випускників минулих років, на яких нова система не поширюватиметься, можуть запровадити окремий тест загальних навчальних компетентностей, який використовуватиметься лише для вступу до вишів.

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