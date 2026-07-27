У Міноборони назвали вартість озброєння, яке Україна отримала через PURL за рік
За рік до ініціативи PURL приєдналися 29 країн, їх загальний обсяг внесків для поставок критичного озброєння для України сягнув $6,7 мільярда.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Що таке PURL
PURL — Prioritized Ukraine Requirements List — ініціатива США та НАТО, яка дозволяє країнам-членам і партнерам Альянсу фінансувати постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва.
Механізм, який стартував у липні 2025 року, працює на основі пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого зі США і НАТО. Йдеться про озброєння, яке критично потрібне фронту і яке не завжди можна швидко замінити європейськими аналогами.
Сьогодні близько 95% перехоплювачів для Patriot, таких як PAC-3, Україна отримує саме через механізм PURL.
Внески партнерів
За 2025−2026 роки найбільші внески в межах PURL зробили:
- Норвегія — $1,36 млрд;
- Нідерланди — $1,163 млрд;
- Німеччина — $900 млн;
- Канада — $834 млн;
- Швеція — $546 млн.
Загальний обсяг внесків у межах ініціативи сягнув $6,7 млрд.
Як працює механізм PURL
Україна визначає критичні потреби Сил оборони — зокрема системи протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі, артилерійські боєприпаси та інші стратегічні компоненти.
Далі Україна, США та НАТО погоджують пакети американського озброєння вартістю в приблизно $500 млн кожен.
Після цього країни-члени та партнери НАТО роблять фінансові внески у спільний пакет. США використовують ці кошти для постачання Україні необхідного озброєння, обладнання та боєприпасів.
ППО залишається одним із головних оборонних пріоритетів України. росія нарощує удари балістичними ракетами по українських містах та критичній інфраструктурі. Для протидії цій загрозі Україні потрібні ракети-перехоплювачі для систем Patriot.
Саме PURL став ключовим каналом забезпечення України такими перехоплювачами. Близько 95% ракет для Patriot Україна отримує саме через механізм закупівлі європейськими країнами американського озброєння в межах PURL.
Для стабільного постачання критично важливого озброєння Україні потрібно забезпечити регулярні внески від партнерів. Це дозволить системно закривати потреби Сил оборони, зокрема в ракетах для ППО, артилерійських боєприпасах та інших номенклатурах, які мають прямий вплив на ситуацію на полі бою.
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