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У Міноборони назвали вартість озброєння, яке Україна отримала через PURL за рік

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Перехоплювач PAC-3 Adapted Capability Effector (PAC-3 ACE)
Перехоплювач PAC-3 Adapted Capability Effector (PAC-3 ACE)
За рік до ініціативи PURL приєдналися 29 країн, їх загальний обсяг внесків для поставок критичного озброєння для України сягнув $6,7 мільярда.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Що таке PURL

PURL — Prioritized Ukraine Requirements List — ініціатива США та НАТО, яка дозволяє країнам-членам і партнерам Альянсу фінансувати постачання Україні критично важливого озброєння та обладнання американського виробництва.
Механізм, який стартував у липні 2025 року, працює на основі пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого зі США і НАТО. Йдеться про озброєння, яке критично потрібне фронту і яке не завжди можна швидко замінити європейськими аналогами.
Prioritized Ukraine Requirements List — ініціатива США та НАТО
Prioritized Ukraine Requirements List — ініціатива США та НАТО, mod.gov.ua
Сьогодні близько 95% перехоплювачів для Patriot, таких як PAC-3, Україна отримує саме через механізм PURL.
95% перехоплювачів для Patriot Україна отримує саме через механізм PURL
95% перехоплювачів для Patriot Україна отримує саме через механізм PURL, mod.gov.ua

Внески партнерів

За 2025−2026 роки найбільші внески в межах PURL зробили:
  • Норвегія — $1,36 млрд;
  • Нідерланди — $1,163 млрд;
  • Німеччина — $900 млн;
  • Канада — $834 млн;
  • Швеція — $546 млн.
Загальний обсяг внесків у межах ініціативи сягнув $6,7 млрд.

Як працює механізм PURL

Україна визначає критичні потреби Сил оборони — зокрема системи протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі, артилерійські боєприпаси та інші стратегічні компоненти.
Далі Україна, США та НАТО погоджують пакети американського озброєння вартістю в приблизно $500 млн кожен.
Після цього країни-члени та партнери НАТО роблять фінансові внески у спільний пакет. США використовують ці кошти для постачання Україні необхідного озброєння, обладнання та боєприпасів.
Загальний обсяг внесків у межах ініціативи сягнув $6,7 млрд.
Загальний обсяг внесків у межах ініціативи сягнув $6,7 млрд., mod.gov.ua
ППО залишається одним із головних оборонних пріоритетів України. росія нарощує удари балістичними ракетами по українських містах та критичній інфраструктурі. Для протидії цій загрозі Україні потрібні ракети-перехоплювачі для систем Patriot.
Саме PURL став ключовим каналом забезпечення України такими перехоплювачами. Близько 95% ракет для Patriot Україна отримує саме через механізм закупівлі європейськими країнами американського озброєння в межах PURL.
Для стабільного постачання критично важливого озброєння Україні потрібно забезпечити регулярні внески від партнерів. Це дозволить системно закривати потреби Сил оборони, зокрема в ракетах для ППО, артилерійських боєприпасах та інших номенклатурах, які мають прямий вплив на ситуацію на полі бою.
За матеріалами:
Finance.ua
Міноборони
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