У Харкові посадовців викрили на «відкатах» від підрядників 27.07.2026, 01:06 — Кримінал

Ділки отримали та розподілили між собою майже 200 тис. гривень «відкатів».

Правоохоронці викрили керівництво одного з комунальних підприємств Харківської міської ради на систематичному одержанні «відкатів» від підрядників.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Харківської обласної прокуратури.

Як діяла схема

За даними слідства, схему організував перший заступник директора підприємства, залучивши до її реалізації головного інженера та начальника виробничої служби.

Учасники схеми чітко розподілили ролі: від підготовки дефектних актів і кошторисів під заздалегідь визначених суб’єктів господарювання до контролю виконання домовленостей.

«Потрібним» компаніям забезпечували перемогу в тендерах, укладення договорів, а також безперешкодне підписання актів виконаних робіт і швидке перерахування бюджетних коштів. За це вимагали від 10% до 25% від вартості кожної угоди.

Скільки коштів отримали підозрювані

Оборудка діяла з січня по травень 2026 року. У цей період службовці сприяли приватним фірмам у закупівлі послуг з ремонту освітлення та постачання електрообладнання.

Загалом ділки отримали та розподілили між собою майже 200 тис. гривень «відкатів».

Посадовцям повідомили про підозру

Трьом посадовцям повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно (ч. 3 ст. 368 КК України).

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.