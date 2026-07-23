На Закарпатті викрили гаражне виготовлення фальшивих документів Сьогодні 07:44 — Кримінал

Під час обшуків правоохоронці вилучили спеціальне обладнання, матеріали, голографічні елементи, готові підробки, а також близько 60 кліше печаток і штампів., zak.gp.gov.ua

На Закарпатті викрили трьох жителів, яких підозрюють в організації незаконного виготовлення та збуту підроблених офіційних документів України та країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Деталі слідства

Слідство встановило та задокументувало факти збуту фігурантами підроблених документів, за результатами експертного дослідження яких виявлено невідповідність встановленим аналогічним зразкам, які знаходяться в офіційному обігу країн виробника.

В момент безпосередньої передачі чергової партії підроблених документів організатора протиправної діяльності затримали.

У звичайному гаражі працювала справжня підпільна майстерня, zak.gp.gov.ua

Як уточнила Закарпатська обласна прокуратура, у звичайному гаражі працювала справжня підпільна майстерня, де виготовляли фальшиві водійські посвідчення з імітацією захисних голограм. Крім того, там підробляли свідоцтва про народження та інші офіційні документи, зокрема й європейського зразка.

За безпосереднє виготовлення підробок відповідав 39-річний уродженець Ужгорода, zak.gp.gov.ua

За даними слідства, за безпосереднє виготовлення підробок відповідав 39-річний уродженець Ужгорода. Через інтернет він придбав необхідне обладнання, матеріали та голографічні елементи, щоб фальшиві документи зовні були максимально схожими на справжні.

Двоє інших учасників схеми шукали клієнтів, приймали замовлення та гроші, збирали фотографії й копії документів, а потім передавали ці дані виконавцю. Готові підробки надалі отримували замовники.

Вартість одного фальшивого водійського посвідчення становила орієнтовно від 20 до 25 тис. грн, zak.gp.gov.ua

Вартість одного фальшивого водійського посвідчення становила орієнтовно від 20 до 25 тис. грн.

Під час обшуків вилучили обладнання

За результатами санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів кримінального провадження вилучили обладнання та бланки для незаконного виготовлення документів.

На підставі зібраних в ході досудового розслідування доказів детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області оголосили про підозру трьом мешканцям Закарпаття за ч.2 ст. 199 КК України за виготовлення та збут підроблених офіційних документів з нанесеними на них голографічними захисними елементами.

Під час обшуків правоохоронці вилучили спеціальне обладнання, матеріали, голографічні елементи, готові підробки, а також близько 60 кліше печаток і штампів.

Вони відтворювали реквізити десятків державних органів, установ та посадових осіб, серед яких міністерства, медико-соціальні експертні комісії, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, дипломатичні представництва, підрозділи ДСНС і приватні нотаріуси. Також вилучено службові штампи, які використовують під час оформлення офіційних документів.

Організатору незаконної діяльності судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 99,8 тис.грн.

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