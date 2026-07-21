Мін’юст попередив про нову схему шахрайства з фальшивими викликами до суду Сьогодні 17:21 — Кримінал

«Вас викликають до суду»

Міністерство юстиції України попередило про нову схему онлайн-шахрайства. Зловмисники розсилають електронні листи, які маскуються під офіційні повідомлення від судових органів.

Як працює схема

У листах повідомляється про нібито виклик на судове засідання у кримінальному провадженні. Одержувачів закликають перейти за посиланням або завантажити вкладений файл.

За даними Мін’юсту, таким способом шахраї намагаються отримати доступ до персональних даних, банківських рахунків або встановити на пристрій шкідливе програмне забезпечення.

Що робити, якщо отримали такий лист

У Міністерстві юстиції рекомендують у разі отримання подібного повідомлення:

не переходити за посиланнями;

не відкривати вкладення та не встановлювати жодних програм;

не відповідати на повідомлення.

Також у відомстві радять одразу видалити лист і перевіряти інформацію лише через офіційні джерела.

«Справжній виклик до суду надходить у формі судової повістки через офіційні канали комунікації — рекомендованим листом, через електронний кабінет підсистеми „Електронний суд“ (для зареєстрованих користувачів) або SMS-повідомленням від відправника SUDpovistka», — нагадали в Мін’юсті.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попередила про шахрайську схему, яка поширюється в соціальних мережах під виглядом грошової компенсації за тривалі відключення електроенергії.

Зловмисники розповсюджують повідомлення про нібито можливість отримати виплати за відключення світла та пропонують перейти за посиланням для оформлення заявки. У Держспецзв’язку наголошують, що такі повідомлення є шахрайськими та спрямовані на викрадення коштів і персональних даних користувачів.

Також ми писали , що ПриватБанк попередив про зростання кількості фішингових електронних листів, за допомогою яких шахраї намагаються отримати доступ до комп’ютерів і рахунків бізнес-клієнтів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.